桃園市「一般性補助款」跌落全國第18名 議長邱奕勝：嚴重抗議

桃園市長鄭文燦（圖右）和議長邱奕勝商討中央補助款不公平問題。（記者謝武雄攝）

2021/10/14 19:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕2022年中央補助款出爐，其中一般性補助款部分，桃園市獲補助52.78億元，從全國第17名變成第18名；議長邱奕勝今受訪時強調，會向中央表達嚴重抗議，他說，如果連同鄉鎮市的統籌分配稅款，桃園市連彰化縣都不如，只比屏東縣多5億元，但彰化縣人口比桃園市少98萬人、屏東縣比桃園市少147萬人，中央根本把桃園當作二等公民。

桃園市財政局長歐美鐶表示，2022年統籌分配稅款，桃園為全國第5，但中央補助款為全國第18名，主要是受限於財政收支劃分法規定，一般性補助款每年最多成長0.6%，為此，市長鄭文燦已經積極向中央申請，但牽涉到修法，短期內不易有成果。

邱奕勝表示，今年的中央補助款（統籌分配稅款＋一般性補助款）出爐，桃園為六都之末，補助款289億元，與第5名的台南市376億元相較，整整少了87億元，第7、8名分別為彰化縣265億元、屏東縣的253.6億元。

邱奕勝說，乍看桃園補助款似乎比彰化縣、屏東縣多，但統籌分配稅款補助全國鄉鎮260億元，台灣扣除六都後人口約718萬人，若依人口比例分配，彰化縣鄉鎮市可領到46.7億元、屏東縣30.4億元，連同鄉鎮市補助款，彰化縣為311.7億元、屏東縣284億元。

邱奕勝說，他在本會期開議時就提到中央補助款不公問題，當時只有今年的資料，桃園的一般補助款為全國第17名，僅較三個離島，新竹市、嘉義市多，今年嘉義市超過桃園，桃園已經淪為18名，本島倒數第2名，讓人情何以堪。

另藍綠及無黨籍10多位議員認為桃園市人口成長、創稅能力名列前茅，但中央補助款對桃園不公平，議員周玉琴還質疑是市長鄭文燦人際關係變差；議員張桂棉則認為鄭文燦和總統關係很好，希望請總統幫忙。

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