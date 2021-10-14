桃市府開源 議員質疑拼命開罰單 把人民當提款機

桃園市政府負債達490億元，人均負債達2.12萬元。（記者謝武雄攝）

2021/10/14 17:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕財政局長歐美鐶今天到議會工作報告，她說明，桃園未償還債務餘額為490億元，人均負債為2.12萬元，歷年均為六都最低，這樣說法遭多位藍營議員「吐槽」；張桂棉、黃婉如認為縣府時代人均負債僅1萬元，如今是債務倍增；謝美英更質疑，市府自有財源不足，拼命開罰單，是把人民當提款機。

歐美鐶表示，桃園升格後，各項重大建設同時啟動，市民有目共睹，未來這些建設絕對會為桃園帶來更多的稅收，桃園會成為最有發展的直轄市，此外桃園市人均負債為2.12萬元，的確是六都歷年最低，顯示桃園在建設同時也很重視財政紀律。

她也提到，在中央補助款變動不大情形下，桃園的各項大型建設同時啟動，舉債當然會增加，自有財源比例自然會降低，這是一體兩面；另桃園一年的罰款收入僅10幾億元，預算占比不到1%，且罰款是對違法開罰、維護社會公平正義，絕對不是把人民黨提款機。

謝美英說，看到人均負債六都歷年最低，卻讓人高興不起來，自有財源占歲入比例從2015年83.12%到2020年75.59%，市府積極開源，根本就是從市民朋友身上開拓財源，根據審計處報告指出加強取締違規案件和提升罰鍰案件收繳率，竟占開源的6成，難道市府自有財源是靠違規、酒駕、肇事開罰案件越多越好，難怪市民觀感不好。

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