華信機師心因性休克亡 家屬質疑「過勞」怒告華航總經理

華信機師因心因性休克身亡，家屬質疑長期過勞，怒告華航總經理涉嫌過失致死，桃園地檢署檢察官認為機師班表為華航航務處負責，並有依規定對機師體檢，難認華航總經理涉有過失，予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

2021/10/14 15:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕華航子公司華信航空劉姓機師，2018年3月間在機艙因心因性休克送醫不治，家屬質疑是長期過勞所致，對華航總經理謝世謙提告過失致死罪，桃園地檢署檢察官根據華航機師勤務編排管轄單位及機師班表、健檢資料，認為均有按規定辦理，予以謝世謙不起訴。

劉姓機師於2018年3月28日從台灣飛往越南胡志明機場，準備回航時於機艙內準備作業，因心因性休克昏迷，經副機師發現緊急送醫仍不治，家屬質疑是長期過勞所致，認為謝世謙身為華航總經理，是機師值勤時間政策的決策者，對他提告過失致死。

謝世謙辯稱，他是華信公司董事長、法定代理人，航務部分則是交給航務副總，並由派遣部門負責機師班表，而排班要按法律規定，應該都有給予機師充分休息的時間；檢方另傳喚航務處陳姓協理證稱，航務處下有一個組員派遣部，負責依民用航空法及公司內部規定派遣組員，民航局會抽看排班狀況，公司也會將飛行時間、值勤時間等資料報給民航局，機師都要有合格的第一類航空人員體檢執照並定期體檢。

檢方檢視所提出的劉姓機師飛行及執勤時數統計表、休假天數統計表、民用航空醫務中心檢驗結果等資料，認為機師排班業務是由華航航務處安排，並有依規定對劉姓機師體檢，難認謝世謙涉有過失致死，予以不起訴；劉姓機師家屬另對華航及華信航空負責安全演練及意外事件救助部門第一級主管提告，檢方另行簽分偵辦。

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