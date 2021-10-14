宛如警匪電影！警政署反恐中心秀肌肉 一掃蚊子館污名

內委會召委吳琪銘、立委管碧玲、黃世杰、湯蕙禎、魯明哲等人均參觀演訓。（記者許倬勛攝）

2021/10/14 13:37

〔記者許倬勛／桃園報導〕審計部8月點名警政署管轄、位於桃園市新屋區的「反恐訓練中心」演訓使用率偏低、儼成蚊子館，為一掃污名，今警方大秀肌肉演練，荷槍實彈上演攻堅、解救人質等行動，現場宛如《終極追殺令》電影情節，展現完美戰技。

演訓視同作戰，警方接獲通報，指新屋某工寮暗藏槍枝改造工廠，維安特勤隊員、桃園市警察局保安大隊特勤中隊兵分二路準備攻堅，攻堅雲梯車隨之就位，包圍火網迅速展開，切割破門、火力壓制轉眼完成，一網打盡所有歹徒。

訓練節奏緊湊，「第二幕」模擬暴徒持槍挾持多名民眾，頗有2019年桃市中古車行警匪對峙的影子，警方確認談判無效，派遣維安特勤隊員採「多點突入」戰術，雙方一陣激烈駁火，特勤隊員如鬼影潛入現場，以優勢火力壓制營救出人質，隨後赫見現場留下爆裂物，請求新北市警局警犬隊、拆彈小組出動，順利解除危機。

演訓展現完美戰技，警方掃除外界疑慮，內政部政務次長陳宗彥表示，這是首次對國會內政委員會展現成果，其實反恐訓練中心成立以來，每年除結合各特勤單位，執行反恐、反暴等既定訓練計畫，也培育出8千多名人才，「非常精實」。

警方也表示，訓練中心建置完整，包括格鬥健身設備、直昇機繩降訓練場、公車與自小客車模擬載具、模擬情境射擊、反劫機訓練場等，可規劃編排員警執勤可能面臨狀況的實景演練及情境模擬操作課程。

包括警政署長陳家欽、內委會召委吳琪銘、立委管碧玲、黃世杰、湯蕙禎、魯明哲等人均參觀演訓。

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