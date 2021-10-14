為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    鄉民勸進潘孟安 北上選桃園市長

    有鄉民在PTT論壇發文，指民進黨在桃園後繼無人，希望屏東縣長潘孟安循蘇貞昌模式，北上選桃園市長。 （本報資料照）

    有鄉民在PTT論壇發文，指民進黨在桃園後繼無人，希望屏東縣長潘孟安循蘇貞昌模式，北上選桃園市長。 （本報資料照）

    2021/10/14 08:22

    〔即時新聞／綜合報導〕PTT論壇昨（13）日有網民發文，指桃園在鄭文燦任滿之後就後繼無人，認為民調評價高的屏東縣長潘孟安，應考慮循蘇貞昌模式，北上選桃園市長。

    鄉民MAYDAY指出，「我是突然很好奇，桃園政績聽說是很不賴，鄭文燦都被網路點名要好好為減肥立心、為選 民續命了，頗有急往大位邁進之勢，阿但是然後桃園大市長民進黨接班人是誰...就沒有 然後了~~ 我真的點不出來啊，好像DPP也點不出來，在地的只看到運鵬穿著斗篷在雷之呼吸，那個 心酸程度可能比鄭文燦的酸菜節那天千人踩酸菜還酸，都不知道下次六都市長會不會丟掉桃園了~~。」

    「不過我記得DPP史上最強院長蘇貞昌，先別噓我，至少在豬疫情到人疫情都海放其他國家啦 ，他是從屏東縣長政績亮眼一路衝衝衝，後來就被找去當幾次砲灰跟行政院院長 不覺得現在的潘孟安很像嗎?做得也很不錯，戰神加蔥哥唯一監督雞舍都沒能拿他怎樣， 接班人周莊鍾多到不知道點誰，有沒有可能轉戰桃園救救大都阿?」

    https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1634118141.A.50F.html

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播