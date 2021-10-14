鄉民勸進潘孟安 北上選桃園市長

有鄉民在PTT論壇發文，指民進黨在桃園後繼無人，希望屏東縣長潘孟安循蘇貞昌模式，北上選桃園市長。 （本報資料照）

2021/10/14 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕PTT論壇昨（13）日有網民發文，指桃園在鄭文燦任滿之後就後繼無人，認為民調評價高的屏東縣長潘孟安，應考慮循蘇貞昌模式，北上選桃園市長。

鄉民MAYDAY指出，「我是突然很好奇，桃園政績聽說是很不賴，鄭文燦都被網路點名要好好為減肥立心、為選 民續命了，頗有急往大位邁進之勢，阿但是然後桃園大市長民進黨接班人是誰...就沒有 然後了~~ 我真的點不出來啊，好像DPP也點不出來，在地的只看到運鵬穿著斗篷在雷之呼吸，那個 心酸程度可能比鄭文燦的酸菜節那天千人踩酸菜還酸，都不知道下次六都市長會不會丟掉桃園了~~。」

「不過我記得DPP史上最強院長蘇貞昌，先別噓我，至少在豬疫情到人疫情都海放其他國家啦 ，他是從屏東縣長政績亮眼一路衝衝衝，後來就被找去當幾次砲灰跟行政院院長 不覺得現在的潘孟安很像嗎?做得也很不錯，戰神加蔥哥唯一監督雞舍都沒能拿他怎樣， 接班人周莊鍾多到不知道點誰，有沒有可能轉戰桃園救救大都阿?」

https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1634118141.A.50F.html

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法