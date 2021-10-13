經濟部公布「三接」生態調查 黃適卓：與我團隊結論一致

中油將在桃園市觀音區海濱興建第三天然氣接收站，這次委託多個學者專家團隊調查生態。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2021/10/13 22:40

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經濟部昨夜公布最新三接生態調查結果，打算參選桃園市長的前立委黃適卓今（13日）晚發文表示，結論與其團隊在今年4月蒐羅國內外論文期刊的結論一致。

「我是最早發聲力挺三接的政治人物，但我們也絕對不能輕忽海洋保育。」黃適卓指出，三接與藻礁可以共存共榮，生態永續不應落入零和思維，要以多元彈性的供電與保育措施，達到人與大自然的平衡相處。

黃適卓表示，經中油委託多個學者專家團隊，確認多項事實，包括中央大學團隊確認水深18公尺後無礁石，影響海床面積僅2%、 觀塘港每年平均可營運達 341 天，氣象穩定。

成功水工所團隊也確認G1及G2藻礁區反而可減少海岸淤沙，有利殼狀珊瑚藻發育，加上中油報告也確認，三接若無法興建，年發電量將減少137億度，須以較高污染的煤火發電替代，發電成本與穩定性皆不優，空污更難以減輕。

除了中油最新的調查，黃適卓也分享三接興建與藻礁保育的研究心得，包括中油是藻礁研究與保育的重要支持者、三接計畫不會摧毀藻礁生態系、鑽探避開生態熱點絕非敷衍卸責、多元彈性的供電與保育措施實屬必要等。

黃適卓強調，經濟部公布的中油委託調查，再度驗證了藻礁保育與經濟發展共存共榮論點十分可靠，經濟發展絕非零和思維，為了非核減煤，我們必須有三接作為能源轉型的政策工具；但這不代表要靠破壞海洋來燃氣發電。

「透過穩健的能源轉型與永續經濟成長，才能讓生態保育與人類生活和平共存。」最後，黃適卓表示，海洋是孕育我們的母親，電力是點亮我們生活的要角，只有不斷思辨、探討政策的平衡點，才能讓我們的福祉與美麗的自然，永遠保持繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法