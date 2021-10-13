桃園萬聖城30日開張 百貨先推美式復古萬聖城

華泰名品城2期「搖擺迪斯可」搖身一變成為巫婆基地，包含神祕木門坐鎮，Disco冰宮兩側也有詼諧的倒栽蔥巫婆。（記者李容萍攝）

2021/10/13 21:34

〔記者李容萍／桃園報導〕10月31日萬聖節將至，來桃園鬧鬼正是時候！由市府觀光旅遊局主辦「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」訂30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場開城，將由邪惡無害、恐怖可愛的5位鬼明星，科學怪人、螢光小女孩、拜金蜘蛛、南瓜人及骷髏人帶領大家走進桃園萬聖城的瘋狂世界！

觀旅局長楊勝評表示，今年桃園萬聖城延續去年「邪惡無害、恐怖可愛」的風格，由金犢獎、金點設計標章的插畫師Saku操刀設計，主視覺以「瘋狂實驗室」為主題，並以深藍色、橘色、綠色為主色調，調和成搞怪又有點狡猾的萬聖節氛圍，活動期間每晚6點起，每半小時展演約5分鐘光雕秀，末場為10點，另邀請動力火車、鼓鼓呂思緯等知名歌手變裝演出「萬聖城變裝演唱會」，以及安排「YOYO萬聖親子嘉年華」等活動。

桃園萬聖城主要角色除了將去年最受歡迎的南瓜人及骷髏人重新換新裝，更打造3個全新角色，包括瘋狂實驗室的主角，有雙綠色大手的「科學怪人」、以紅衣小女孩為概念的實驗室助理「螢光小女孩」、還有科學怪人養的寵物「拜金蜘蛛」，各個角色埋首於自己的研究，構成了「瘋狂實驗室」的主體意象！

同樣位於青埔特區的GLORIA OUTLETS華泰名品城，即日起至31日推出氣氛滿點的萬聖場景佈置，有5、60年代的美式搖滾快餐店開起「南瓜派對」、南瓜古董汽車，還有搞怪巫婆、人面蜘蛛，造訪7、80年代的搖擺迪斯可，以及90年代的嘻哈球場佈滿蜘蛛網，將搞怪巫婆、大型南瓜、人面蜘蛛「一網打盡」。

此3處有趣好玩的Newtro全新景點，不只是藝術裝置，連現場表演、IG濾鏡都有新復古身影！17日、24日、31日一連三個週日，花式籃球表演家H.Double C將帶來精彩絕倫的「萬聖復古籃球show」，參加活動的民眾有機會獲得華泰獨家設計的萬聖節慶口罩。

蘆竹區台茂購物中心將於27至30日舉辦「萬聖節餓靈古堡」系列活動，小朋友於活動期間穿上萬聖節裝扮到4樓童裝區指定店家搗蛋，或到兒童遊戲場跟萬聖節主題裝置合照打卡上傳，即可獲小禮物或糖果，30日另有壓軸「主題扮裝大賽餓靈古堡扮鬼大賽」。

另，中壢區六和商圈多年來於10月底辦理萬聖鬼王遊六和活動，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫考量，改辦商圈聯合行銷推廣活動，將拍攝短片於商圈粉絲團曝光。

2021桃園萬聖城的主視覺海報。（桃市觀旅局提供）

桃園萬聖城拜金蜘蛛。（桃市觀旅局提供）

桃園萬聖城科學怪人。（桃市觀旅局提供）

桃園萬聖城螢光小女孩。（桃市觀旅局提供）

桃園萬聖城骷髏人。（桃市觀旅局提供）

桃園萬聖城南瓜人。（桃市觀旅局提供）

華泰名品城1期古董雪佛蘭轎車載著繽紛南瓜，一旁還有南瓜稻草人。（記者李容萍攝）

霓虹蜘蛛網高掛在6.5公尺的超巨型手提收音機，兩側各有巨型南瓜和蜘蛛，為嘻哈球場增添萬聖超現實色彩。（記者李容萍攝）

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