走「跳」老街溪 漫步串連兩岸唯二跳石步道超親水

位於平鎮老街溪河段的伯公潭親水跳石步道，是五角形的混凝土造型。（記者李容萍攝）

2021/10/13 00:35

〔記者李容萍／桃園報導〕老街溪更親水了！站在溪中央嘛也「通」！桃園市老街溪因經流中壢老街而得名，老街溪拆蓋段從中壢區環北橋往下游整治工程，正辦理驗收作業，總長度約1.2公里，沿線建構維護環境生態的巧思，除設置魚類生存深潭、魚梯固床工等，尤以連接兩岸的跳石步道，前往遊憩大人、小孩爭相利用跳石步道在河面上「走來走去」，覺得新奇又刺激。

此一老街溪跳石步道為沿線第二處，由寬度1.5公尺、長度1.7公尺及高度1.7公尺的長方形混凝土，並以間格30公分排列設置而成，連接老街溪兩岸，跳石步道總長度約30公尺；第一處親水跳石步道位處老街溪上游平鎮鐵騎段，去年12月完成，由寬度1.5公尺、長度1.5公尺及高度1.15公尺的五角形混凝土，並以間格50公分排列設置而成，連接老街溪伯公潭兩岸，跳石步道總長度約17公尺。

市府水務局水利養護工程科股長卓岳弘表示，跳石步道的設計是考量保護河床固床及增加曝氣功能，未來結合老街溪環境教育活動，讓民眾能近距離親近水域，由環境教育人員帶領觀察河道內生物並通行河川兩岸使用，以了解生態保育重要性，提升永續環境的意識。

伯公潭跳石步道主要是該處河川沖刷嚴重，造成上游伯公潭橋橋樑基礎裸露，為維持河防安全及避免橋梁基礎沖刷而設置，採用與水工構造物共構方式興建，除了跳石可提供親水遊憩、歷史解說及步行空間連接，其底下固床工更可保護伯公潭橋基礎及進入園區的兩側護岸。

老街溪水環境巡守隊長彭榮茂表示，6、7月降下的幾場豪大雨，民眾自動避免行走跳石步道，但是7月18日前往撿拾垃圾的志工發現沒下雨、溪水竟也暴漲，曾有民眾差一點受困溪中，還好跑的快，虛驚一場；當時他遇到掌管上游興南堰放水閘門的水利小組長，也叮嚀對方日後打開放水前2小時要先通知巡守隊，以便事前警戒。

考量老街溪為天然河川，倘逢雨來臨時，水位暴漲快速，且河道內跳石通行有其危險性，水務局已設立跳石通行時注意事項，非經河川巡檢人員、環境教育人員帶領，民眾禁止穿越使用，以避免民眾自行通行產生危險。另外 水務局預計劃設水位警戒線，作為跳石步道可否通行的參考依據，倘水位位於警戒線下方，即可由上述人員帶領下通行，反之，則禁止通行。

位於平鎮老街溪河段的伯公潭親水跳石步道，是五角形的混凝土造型。（記者李容萍攝）

老街溪拆蓋段從中壢區環北橋往下游整治工程的跳石步道是長方形混凝土，大人、小孩樂得在此遊走兩岸。（記者李容萍攝）

老街溪水環境巡守隊長彭榮茂（右）每天巡守認養段2趟次，有了串連兩岸的跳石步道，維護沿線環境更便利通行。（記者李容萍攝）

耶！走在老街溪行水區的跳石步道，小朋友覺得既新奇又刺激。（記者李容萍攝）

老街溪沿線整治後景色變美、水質變清，成了社區居民晨昏漫步的熱門去處。（記者李容萍攝）

老街溪以低度開發維持生物廊道、強化河防安全概念進行整治，打造親水空間，可以從平鎮一路暢騎到中壢。（記者李容萍攝）

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