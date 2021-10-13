走「跳」老街溪 漫步串連兩岸唯二跳石步道超親水
〔記者李容萍／桃園報導〕老街溪更親水了！站在溪中央嘛也「通」！桃園市老街溪因經流中壢老街而得名，老街溪拆蓋段從中壢區環北橋往下游整治工程，正辦理驗收作業，總長度約1.2公里，沿線建構維護環境生態的巧思，除設置魚類生存深潭、魚梯固床工等，尤以連接兩岸的跳石步道，前往遊憩大人、小孩爭相利用跳石步道在河面上「走來走去」，覺得新奇又刺激。
此一老街溪跳石步道為沿線第二處，由寬度1.5公尺、長度1.7公尺及高度1.7公尺的長方形混凝土，並以間格30公分排列設置而成，連接老街溪兩岸，跳石步道總長度約30公尺；第一處親水跳石步道位處老街溪上游平鎮鐵騎段，去年12月完成，由寬度1.5公尺、長度1.5公尺及高度1.15公尺的五角形混凝土，並以間格50公分排列設置而成，連接老街溪伯公潭兩岸，跳石步道總長度約17公尺。
市府水務局水利養護工程科股長卓岳弘表示，跳石步道的設計是考量保護河床固床及增加曝氣功能，未來結合老街溪環境教育活動，讓民眾能近距離親近水域，由環境教育人員帶領觀察河道內生物並通行河川兩岸使用，以了解生態保育重要性，提升永續環境的意識。
伯公潭跳石步道主要是該處河川沖刷嚴重，造成上游伯公潭橋橋樑基礎裸露，為維持河防安全及避免橋梁基礎沖刷而設置，採用與水工構造物共構方式興建，除了跳石可提供親水遊憩、歷史解說及步行空間連接，其底下固床工更可保護伯公潭橋基礎及進入園區的兩側護岸。
老街溪水環境巡守隊長彭榮茂表示，6、7月降下的幾場豪大雨，民眾自動避免行走跳石步道，但是7月18日前往撿拾垃圾的志工發現沒下雨、溪水竟也暴漲，曾有民眾差一點受困溪中，還好跑的快，虛驚一場；當時他遇到掌管上游興南堰放水閘門的水利小組長，也叮嚀對方日後打開放水前2小時要先通知巡守隊，以便事前警戒。
考量老街溪為天然河川，倘逢雨來臨時，水位暴漲快速，且河道內跳石通行有其危險性，水務局已設立跳石通行時注意事項，非經河川巡檢人員、環境教育人員帶領，民眾禁止穿越使用，以避免民眾自行通行產生危險。另外 水務局預計劃設水位警戒線，作為跳石步道可否通行的參考依據，倘水位位於警戒線下方，即可由上述人員帶領下通行，反之，則禁止通行。