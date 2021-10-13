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    桃園木博館推「木博喵購物台」 搭振興劵加碼優惠遊大溪

    桃園木博館與街角館合推「木博喵購物台」，16日起振興券加碼優惠遊大溪！（記者李容萍攝）

    桃園木博館與街角館合推「木博喵購物台」，16日起振興券加碼優惠遊大溪！（記者李容萍攝）

    2021/10/13 00:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館與20家街角館合作上架「木博喵購物台」，16日起，在木博館使用振興五倍券消費滿200元就送100元抵用券、木生活館每月精選5項商品特惠折扣，參與活動的街角館不只針對振興券推出優惠，滿額還可用加價購帶走可愛的木博喵資料夾或木博喵帆布袋，數量有限，售完為止！

    木博館彙整6年來與在地夥伴們共學、實踐大溪美好生活的故事，新出版《風土溪望－木博館的地方共學紀事》，此書透過「新發現：看見田野」、「新方法：生活的保存」、「新提案：在地文化推廣」及「新連結：共學、共好、共創」4個主題，顯示大溪的經驗，是由木博館與居民共同書寫、刻劃，用一連串的行動，為城鎮的豐富內容注入活水，展現在地文化如何保存及迎向未來的示範經驗。

    像是溪洲農村觀光推展協會將社區耆老訪談及田野調查的成果，編輯成《謎境．溪洲城》電子書，還推出「螢光保衛戰」桌遊，連結環境保護、螢火蟲復育，好玩又能學到知識；又如內柵地區三和木藝工作坊，與地方夥伴一起推出一日「田園木匠－木之旅」體驗活動，來大溪學木藝、玩木生活。

    另外，位於大溪老街的新南12，開放自己的空間與地方夥伴合作，既有不同藝術家創作及獨一無二的文創商品展售、獨立書店「天井逅書」，每週四還有由日本媽媽近藤香子推出的「笑班定食」，用在地食材作暖心料理，以深根於地方的新模式，持續再生與發展。

    木博館館長陳倩慧表示，《風土溪望》記錄不同領域的人們，藉由展覽、教育推廣、手作體驗、節慶活動等方式，展演出大溪新生活風貌，內容提供大溪文化據點與可以串聯深度旅遊的文化路徑，即日起在木生活館、街角館新南12及達文西瓜藝文館購買，可享85折優惠；《風土溪望》線上也可購買，請至國家書店、五南書店網站搜尋。

    大溪老街的新南12，提供不同藝術家創作及獨一無二的文創商品展售和獨立書店「天井逅書」。 （記者李容萍攝）

    大溪老街的新南12，提供不同藝術家創作及獨一無二的文創商品展售和獨立書店「天井逅書」。 （記者李容萍攝）

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