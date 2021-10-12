力拚疫苗涵蓋率 鄭文燦：不用擔心打不到第2劑

桃園市設置56個疫苗接種站，昨提供AZ疫苗第二劑預約接種，預約民眾接種踴躍。（記者李容萍攝）

2021/10/12 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市全市今日設置56個疫苗接種站，提供AZ疫苗第2劑預約接種，總預約人數2萬3807人，實際施打人數達2萬3618人，總施打率高達99％，接種十分踴躍，顯示民眾對自我健康管理的重視及健康意識提升。桃園市長鄭文燦前往中壢區復興復華市民活動中心視察疫苗接種站運作情形，呼籲如有還未接種的親友，請鼓勵他們預約接種，希望能提升市民的集體保護力，依照目前疫苗的數量，各年齡層都接種得到，不會有疫苗孤兒，也不用擔心打不到第二劑。

鄭文燦表示，疫苗安全有效，接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險，目前本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已趨緩，近期多為境外移入個案，不過還是要持續提高疫苗涵蓋率，桃園截至9日已有134萬8899人完成第1劑接種，人口涵蓋率59.35％；已有34萬9651人完成2劑接種，涵蓋率15.38％，相信桃園在10月底能順利完成中央所設定的人口涵蓋率70％、2劑涵蓋率30％的目標。

鄭文燦感謝醫療團隊提供友善、精準的接種服務，民眾只要依照中央流行疫情指揮中心安排依序預約接種，各年齡層都接種得到，不用擔心打不到第2劑，接種後應於接種站休息並觀察至少15分鐘，離開後需再自我密切觀察15分鐘，並多喝水、多休息，他提到，目前包括餐飲、旅遊，及戶外、集會活動規範都已逐漸放寬，市民可以慢慢恢復正常生活，但是還是要做好個人衛生防護。

衛生局長王文彥也說明，今日施打對象為50至64歲於7月22日以前已接種AZ疫苗第1劑者，近期接種站場次，尚有14日第10期BNT疫苗接種，對象為18至22歲、61歲以上民眾及18歲以上第九類第1劑接種作業，以及16日68至69歲（含58至59歲原住民）長者莫德納疫苗第2劑專案接種作業，後續19日起接著進行第11期疫苗接種作業，疫苗排程十分緊湊。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

鄭文燦（右2）視察COVID-19疫苗接種，期許10月底達成疫苗涵蓋率7成、2劑涵蓋率3成目標。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法