捷騰光電主管涉竊密投奔中國對手 害前東家4億年營業額腰斬

國內塑膠光纖產業研發、製造商捷騰公司前協理王伯凱涉嫌重製捷騰公司研發、客戶營業機密，帶槍投靠中國江蘇省對手首騰公司，害慘老東家年營業額腰斬剩約2億元，經桃園地檢署搜索查獲證據，今依違反營業秘密法將王男起訴。（記者余瑞仁攝）

2021/10/12 20:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國內光電產品製造大廠捷騰股份有限公司前業務部協理王伯凱，被檢舉於在職期間私自重製捷騰公司營業秘密檔案，於2019年4月離職後前往中國江蘇省擔任前東家供應商的首騰電子公司總經理，將其重製的營業秘密提供給首騰公司搶單，造成捷騰鉅大損失；案經桃園地檢署指揮桃園市調處偵辦，搜索查獲王男的筆記電腦及隨身硬碟內有大量捷騰公司的營業秘密檔案，今偵結將王男以涉嫌違反營業秘密法之意圖在中國地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌提起公訴。

檢方指出，捷騰公司為塑膠光纖產業研發製造商，營業項目包含塑膠光纖感測器零件開發、製造及銷售，其相關設備等級開發成本約1億9千萬元，年營業額約4億元。

檢方起訴指出，47歲的王伯凱原為捷騰公司業務部協理，擔任該公司光纖產品線及感應器總負責人，管理部門包括業務、研發、工程、品保、資材部等，並負責聯繫中國江蘇省蘇州市的供應商首騰公司及上游供應鏈廠商，他與捷騰公司並簽訂聘僱契約書，承諾因職務關係而知悉的技術、產品、規格、器材資料、客戶名單及策略規劃等一切營業機密，非經公司允許不得利用、發表或洩露予第三人，且於離職前日的2019年4月16日另簽定保密義務重申聲明，確保離職後履行保守捷騰公司營業秘密義務。

然而，王某早於2018年即與首騰公司私下商討「前景」，同年10月間趁機擅自重製捷騰公司「光纖連結器」、「光纖線」歷年研發資料、圖面、專利、成本計算及客戶資料以及針對個別客戶的規格要求、標籤與客製化文件等；另於2019年3月與首騰公司談成合作，次月離職前將重製資料下載至其筆記電腦，另重製於其隨身硬碟內，總計達3萬餘個檔案。

王某於2019年4月19日從捷騰離職後，同年7月搖身成為首騰公司總經理，2020年4月間涉嫌將先前重製的捷騰公司營業機密洩漏給首騰公司幹部，並宣稱文件已經過期、無法律上問題，協助首騰公司運用該批資料，僅修改文件內的捷騰公司名稱、商標等，改為首騰公司版本，以此陸續與原為捷騰公司多家客戶簽署規格書、承諾書，導致客戶改向首騰公司下單，造成捷騰公司年營業額腰斬剩約2億元的巨大損害。

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