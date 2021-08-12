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    首頁　>　桃園市

    桃園補助建教生最高2萬 學校提供工讀機會

    協助經濟弱勢建教生，桃園最高補助2萬元紓困。（記者謝武雄攝）

    協助經濟弱勢建教生，桃園最高補助2萬元紓困。（記者謝武雄攝）

    2021/08/12 22:17

    〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於5月19日起提升至三級警戒，在職場受訓的建教生也全數召回，也造成建教生沒有經濟收入，為照顧這些有經濟需求的建教生，教育局將高中建教生納入紓困對象，每人每月補助1萬元，共有886名建教生受惠，補助經費1019萬元。

    教育局長林明裕表示，補助系針對5月18至7月31日期間，受疫情影響中止訓練而停領生活津貼的建教生，每人每月補助1萬元，未滿全月者，按當月日數比率折算發給金額，每人最高2萬元，此項紓困補助舒緩許多建教生經濟壓力。

    林明裕表示，另為幫助高中職弱勢家庭學生，提供工作機會降低其因缺少工讀減損收入造成的影響，教育局自5月下旬起配合勞動部政策專案，啟動辦理高中職學生安心即時上工計畫，由學校提供工作機會，執行期間自7月至12月，學生工作津貼每小時160元，每月最多工作80小時，至多可領1萬2800元，工作6個月最多可領7萬6800元。

    「高中職學生安心即時上工計畫」於7、8月起在校工讀學生有254名，還有50名學生提出申請，該計畫採隨到隨辦方式積極協助學生在校工讀，意者可向就讀的高中職提出申請。

    林明裕表示，市長鄭文燦於教育紓困會議中裁示，對於本市高中職建教生及弱勢生的各項紓困措施，應秉持從寬、從優、從速原則，希望能在這疫情非常時期，協助學生安心生活與安心就學。

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