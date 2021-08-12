桃園連4天+0 將裝回公園籃球框讓民眾打球

桃園市長鄭文燦宣布桃園市沒有新增本土確診個案。（桃園市政府提供）

2021/08/12 16:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市各公園被拆除的籃球框可望恢復了！市長鄭文燦下午宣布，市內戶外型運動設施，將在設置簡訊實聯制QR Code、防疫警語，並完成環境清消後進行設施復原，復原後就會開放；至於戶外的遊戲設施，因無法進行使用後的單次消毒，暫時還不開放。

「COVID-19公費疫苗預約平台」第5輪疫苗今天在36處疫苗接種站、各醫療院所施打，其中疫苗接種站共施打2萬1552人，預約接種率97.9%，市府統計桃園市劑次人口比已超過41.1%。

桃園市今天沒有新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，已是連續第天4天「+0」，鄭文燦下午在疫情說明會中指，桃園疫情已在最後的收斂階段，未來除持續守住每個防疫環節外，也要加強國境管制、疫苗普及等工作，確實守好機場、防疫旅館與醫院等防線，才能達到「決戰境外」的目標。

中央流行疫情指揮中心針對住宿型長照機構開放探親，鄭文燦說，將依據中央要求「訪客須完成2劑疫苗接種達14天以上或出示前3天自費篩檢陰性證明」，嚴格管制老福、身障、兒少、長照等機構與護理之家等5類的開放探視。

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