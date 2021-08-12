不爽大潭電廠清淤溝通被獨漏 桃園區漁會發動130艘漁船出海抗議

不滿台電大潭電廠進出水口清淤工程，事前溝通獨漏桃園區漁會，漁會發動130多艘漁船出海抗議。（桃園區漁會提供）

2021/08/12 17:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕不滿台電大潭電廠進行進出水口清淤工程，事前溝通獨漏桃園區漁會，漁會今天上午發動130多艘漁船出海抗議，外海不見台電工作船，似為避免引發衝突，台電核能火力發電工程處北部施工處表示，尊重漁會抗議行動，也會持續與漁會溝通。

位於桃園市觀音區的大潭電廠，今年7月開始進行進出水口疏濬工程，桃園區漁會總幹事陳義成表示，施工期間工作船往返台北港、大潭電廠，都會行經桃園區漁會轄區海域，影響到漁民作業，但台電事前僅與淡水區漁會、中壢區漁會溝通，獨漏桃園區漁會，多次行文仍置之不理，引發漁民不滿，決議發動漁船出海抗議。

陳義成表示，不僅疏濬工程事前未溝通，大潭電廠複循環一號機自2006年中完工商轉，進出水口經常吸入仔魚，長年下來造成周圍海域漁貨量大減，台電曾委託桃園市政府並由海洋大學進行「桃園市大潭發電廠進水口對當地生態影響評估成果」，證實魚類生態受到衝擊，但台電的補償也僅限中壢區漁會。

台電核火工程處北部施工處表示，先前都有與桃園區漁會溝通，除了本月9日的正式拜會，也有非正式的電話溝通，絕對沒有置之不理，協商大門一直都開著，對於漁會仍決定發動抗議，雖然遺憾仍表尊重，將會持續與漁會溝通。

今天的抗議行動於中午前陸續返航，桃市府農業局表示，漁民透過出海表達訴求，站在市府的立場，除希望抗議平安落幕，也盼台電儘速與漁會協商，讓一切回歸到行政機制。

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