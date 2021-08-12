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    首頁　>　桃園市

    桃園觀音國中2棵龍柏疑遭斷頭 校長喊冤：白蟻蛀蝕修剪

    觀音國中校門口龍柏因遭白蟻蛀蝕修剪，讓民眾誤以為校方大規模斷頭砍樹。（市議員黃敬平提供）

    觀音國中校門口龍柏因遭白蟻蛀蝕修剪，讓民眾誤以為校方大規模斷頭砍樹。（市議員黃敬平提供）

    2021/08/12 14:48

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市觀音國中校門口2棵樹齡40餘年的龍柏，近期疑遭「斷頭」，原本枝葉茂盛一夕成光禿模樣，引來校友及學生在網上議論，質疑校方為何砍樹。校方今回應，是因白蟻肆虐，部分樹木有倒塌疑慮，才會請園藝廠商及時處理。

    觀音國中校門口有兩排樹齡逾40年的龍柏，近日運動的校友行經發現，其中2棵樹慘遭斷頭修剪，但殘餘樹段被去除樹皮、修剪整齊，乍看似有其他用途，民眾擔心是有心人士趁暑假期間盜伐，企圖販賣使用，趕忙拍照上傳網路，另向當地大園警分局及市議員黃敬平陳情。

    觀音國中校長柯斯媛喊冤，救樹竟被誤傳成戕害生態，她說，這2棵老龍柏的健康每況愈下，長期遭白蟻蛀蝕，掉了皮的樹幹出現蛀洞，如不趕快救治，恐危及老樹生命，其中1棵樹木緊臨民宅，日前的幾波大雨導致樹木傾斜，因此緊急聯繫園藝廠商診斷，並由工友協助修剪病枝。

    至於修剪下來的樹段去除樹皮，乍看另有他用，柯斯媛解釋，樹段已移置生科教室，之所以經處理，是為未來做為學生課程使用，可用於生物課觀察或美術課雕刻使用。

    台灣護樹聯盟表示，一般而言，白蟻只會啃食死掉、腐敗的木質組織，若非病入膏肓，只需檢視樹木棲地，妥善照顧樹木生長環境即可，當樹木恢復健康，白蟻自然會因無法覓食離開，實在不需大面積砍樹。

    觀音國中校門口龍柏因遭白蟻蛀蝕修剪，讓民眾誤以為校方大規模斷頭砍樹。（市議員黃敬平提供）

    觀音國中校門口龍柏因遭白蟻蛀蝕修剪，讓民眾誤以為校方大規模斷頭砍樹。（市議員黃敬平提供）

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