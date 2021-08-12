桃園社大停課3個月 申請紓困近500萬

社大停課3個月申請紓困金額將近500萬元，圖為社大上課情形。（教育局提供）

2021/08/12 13:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，桃園市各社區大學自5月13日開始停課至今3個月，配合教育部紓困4.0方案，統計社區大學及講師申請紓困金額將近500萬元，該紓困申請至到31日截止，也呼籲符合資格者多家申請。

教育局表示，社區大學紓困對象包括社區大學及社大講師，其中社區大學補貼包括全職員工（4月30日前完成投保）每人4萬元薪資補助，加上最高30萬元「場地租金」補助；另符合資格社大講師則可申請最高4萬元之「酬勞補助」。

目前桃園市5所社區大學紓困申請員工薪資補助達100萬元、「場地租金」補助140萬元；另已有104位講師透過社區大學協助申請250萬餘元之「酬勞補助」，申請總額已達490萬餘元，可做為社大營運成本及轉發員工薪資。

至於社區大學何時開課，桃園市長鄭文燦於10日主持防疫專案會議提到，由於社區大學因活動類型多，有脫下口罩的風險，為審慎防止疫情擴散風險，將一一檢討活動類型後，再依照類別來分別提出開放原則，但目前暫不開放。

另社區大學主管人員、專任及兼任教學人員及行政人員等如未施打疫苗或疫苗第一劑接種未達14日者，首次提供服務前，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3到7日定期快篩有1名學員或工作人員確診，應至少停課3日進行環境全面清潔消毒；2人以上，至少停課14日進行清潔消毒，後續視疫調情形並經衛生局及教育局同意後方可重新開放。

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