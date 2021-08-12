發簡訊號召抗議防疫旅館被控散布謠言 里長獲不起訴

陳奕欽發簡訊號召里民抗議防疫旅館設置被控涉嫌散布不實訊息罪，檢方認為有所本、非惡意捏造或虛構，予以不起訴。（記者鄭淑婷翻攝）

2021/08/12 13:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區藍埔里58歲里長陳奕欽，得知里內一處社區住宅將設置移工防疫旅館，去年7月間發簡訊號召里民抗議，卻被控告涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例」散布疫情不實訊息罪，桃園地檢署檢察官調閱相關證據，認為陳奕欽所傳內容有所本、非惡意捏造或虛構，予以不起訴。

嚴防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，從國外入境台灣都須檢疫14天，針對移工檢疫地點需求，勞動部去年計畫在觀音區藍埔里租用社區住宅做為移工檢疫宿舍，因社區有其他住戶，且出入口、電梯是同一個，消息曝光後引發里民反彈並向陳奕欽反映，全案在發動抗議後喊「卡」，事後陳奕欽卻被人告發涉嫌散布不實訊息。

陳奕欽喊冤說，收到里民告知該社區將作為防疫旅館後，他就向衛生所、衛生局、觀音區長等市府單位詢問此事，各單位均不知情，後來遇見人力仲介公司業務，才知該處確實要做移工防疫旅館，擔心可能有確診個案入住，為了大樓及里民健康安全，才要告知全部里民，一起站出來捍衛權益。

檢方從陳奕欽所提的立委國會辦公室函文、新聞及現場照片，以及此案承辦單位證稱，該處確實要做防疫旅館，但有簽保密條款，不能宣傳及公開，認為陳奕欽所傳的訊息有所本、非惡意捏造或虛構，難認構成散布不實訊息罪。

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里長陳奕欽發簡訊號召里民抗議防疫旅館設置被控涉嫌散布不實訊息罪，檢方認為有所本、非惡意捏造或虛構，予以不起訴。（記者鄭淑婷翻攝）

里長陳奕欽（持麥克風者）發簡訊號召里民抗議防疫旅館設置被控涉嫌散布不實訊息罪，檢方認為有所本、非惡意捏造或虛構，予以不起訴。（記者鄭淑婷翻攝）

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