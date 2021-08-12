發簡訊號召抗議防疫旅館被控散布謠言 里長獲不起訴
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區藍埔里58歲里長陳奕欽，得知里內一處社區住宅將設置移工防疫旅館，去年7月間發簡訊號召里民抗議，卻被控告涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例」散布疫情不實訊息罪，桃園地檢署檢察官調閱相關證據，認為陳奕欽所傳內容有所本、非惡意捏造或虛構，予以不起訴。
嚴防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，從國外入境台灣都須檢疫14天，針對移工檢疫地點需求，勞動部去年計畫在觀音區藍埔里租用社區住宅做為移工檢疫宿舍，因社區有其他住戶，且出入口、電梯是同一個，消息曝光後引發里民反彈並向陳奕欽反映，全案在發動抗議後喊「卡」，事後陳奕欽卻被人告發涉嫌散布不實訊息。
陳奕欽喊冤說，收到里民告知該社區將作為防疫旅館後，他就向衛生所、衛生局、觀音區長等市府單位詢問此事，各單位均不知情，後來遇見人力仲介公司業務，才知該處確實要做移工防疫旅館，擔心可能有確診個案入住，為了大樓及里民健康安全，才要告知全部里民，一起站出來捍衛權益。
檢方從陳奕欽所提的立委國會辦公室函文、新聞及現場照片，以及此案承辦單位證稱，該處確實要做防疫旅館，但有簽保密條款，不能宣傳及公開，認為陳奕欽所傳的訊息有所本、非惡意捏造或虛構，難認構成散布不實訊息罪。
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