獨家》18歲兒涉竊遭私刑打死 單親母心冷：盼惡徒全繩之以法

18歲男子遭私刑暴打昏迷，送醫不治。棍棒示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2021/08/11 23:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市楊梅區剛滿18歲的梁姓男子4日告訴家人，要到新竹縣竹北市「拿一筆錢」，卻一去不回。單親母親隔天接獲通知，兒子重傷住院，最後不幸在9日腦死不治。梁母哭訴，警方告知兒子疑似「借錢」不成偷竊，遭多人動用私刑毆打，但她無法接受的是，兒子已為無心之過道歉，對方卻兇狠的打到兒子重傷昏厥，還不肯罷休，希望將這群惡徒全部繩之以法！

警方說，5日凌晨接獲醫院通知後，第一時間成立專案小組，報請檢查官指揮偵辦；經調閱監視畫面追查，立即循線通知30多歲的陳姓男子等8男1女嫌疑人到案。檢警相驗，梁男主要死因為頭部重創、顱內出血，全案依殺人、傷害致死罪嫌偵辦中。

梁母痛訴，兒子4日告訴她要到竹北「拿一筆錢」，隔天她卻接獲警方通知兒子重傷住院，到院一看，兒子竟頭破血流、腦漿噴出，經手術治療搶救，仍腦死不治。警方告訴她，已逮捕到9名嫌犯，部分彼此認識，對方供稱梁男向他們借錢不成，離開時偷走屋主的金鍊子被發現，當場遭數人動用私刑教訓，其中已有嫌犯坦承持木棒等物毆打梁男。

據了解，當時梁男被發現拿走金鍊子後，立即認錯交還，但屋主氣不過，撂人對他拳打腳踢，持木棒等物暴打梁男頭部，梁男當場昏倒。全身是血。

梁母無法接受地說，兒子已當場為偷竊道歉，這群兇狠惡徒卻不放過，竟打到兒子重傷不治，對這個社會已心灰意冷。

據了解，梁男4日晚上騎機車載友人到陳姓男子經營的檳榔攤，發生衝突，梁男遭人持棍棒毆打成傷，住院後手術搶救，但昏迷指數只剩下3，家屬最後忍痛拔管。

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