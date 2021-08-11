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    首頁　>　桃園市

    桃園3青創基地 即起至26日擴大招募新進駐團隊

    青創指揮部教室。（記者李容萍攝）

    青創指揮部教室。（記者李容萍攝）

    2021/08/11 22:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局擴大招募所轄青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地第二期進駐團隊，即日起至26日受理報名，分辦公室、共同工作空間共招募44組，招募團隊只要符合IOT產業、文創科技、電子商務、3R（VR/AR/MR）、5G及AI產業，均可掃描青年局的QRcode領取報名簡章，由青創基地陪伴創業第一哩路。

    青年局長顏蔚慈表示，位於青年局3樓的青創指揮部是結合共同工作空間與創客空間的青年創業基地，主要輔導IOT產業、電子商務與文化科技共同加速；鄰近桃園火車站的安東青創基地，主要推動3R（VR/AR/MR）、ICT及5G應用等資訊通訊產業；新明青創基地位於中壢市新明市場，專注於發展「AI及智慧機器人」領域；青創基地均提供新創團隊豐富的創業課程、業師顧問諮詢輔導、產官學研合作資源、串接早期資金、產品行銷曝光及畢業團隊合作結盟等六大核心服務。

    至於進駐青創基地的好康，包括提供平價實惠的辦公室、共同工作空間、會議室等空間，以及提供免費水電、網路支持，讓青年創業家大幅度節省創業初期的管銷成本（辦公室每月只要3000至4500元，共同工作空間每月每人只要400元）；提供多樣創業輔導及媒合，協助進駐團隊取得研發補助、創業貸款、群眾募資等創業初期資金，並遴聘專業顧問協助進駐團隊解決產品行銷、智慧財產權、財務會計等疑難雜症。對於較成熟的進駐團隊，同時媒合天使投資人挹注資金。

    洽詢電話：（03）422-5205 分機5003。

    青創指揮部會議室。（記者李容萍攝）

    青創指揮部會議室。（記者李容萍攝）

    安東青創基地共同工作空間。（青年局提供）

    安東青創基地共同工作空間。（青年局提供）

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