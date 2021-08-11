好扯！車停路邊竟被撞爛 熱心警抽絲剝繭找出肇事者

圖中白色自小客車車主把愛車停在停車格，時隔39小時再見發現明顯刮痕、玻璃全毀。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

2021/08/11 20:37

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友在臉書粉專PO文，指稱7日下午4點許把白色愛車停在中壢區忠義路的路邊停車格，9日上午7點準備開車上班時卻發現車子被撞，包括車身左側明顯刮損、駕駛座玻璃整片破裂，事發後除打電話報案，希望在該段時間經過該路段的用路人，或是有行經該路段的駕駛能提供行車記錄器，以便求償。

對此，中壢警分局接獲車主報案後，雖不清楚事故發生時間，且現場周邊並無監視器直接拍攝事故經過，但是中壢交通中隊警員陳毅瞬、蕭皓文利用勤餘時間協助調閱其他路口監視器，經篩選可疑車輛後發現7日晚上11點56分許，一輛大貨車於該路口迴轉時，疑似因路幅不夠，倒車時不慎碰撞路邊停車。

陳、蕭兩警立即連絡該輛大貨車池姓駕駛到案，因當日深夜下大雨導致視線不佳，堅稱當時並不知道有發生交通事故，肇事後才會駛離現場。

第一時間其他網友看到PO文中的車子慘況直呼太扯，痛斥肇事者超不負責任，認為如果是單純車禍，應該只有左半邊受損嚴重，對於右側照後鏡一併斷掉質疑不是被撞的、有可能被球棒和鐵棍類砸爛的。不過，全案因為有兩位熱警抽絲剝繭始能柳暗花明順利找到肇事駕駛，同時釐清相關責任，全案後續依交通事故處理程序辦理。

圖中白色自小客車車主把愛車停在停車格，時隔39小時發現另一側後照鏡也壞了。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

圖中白色自小客車車主把愛車停在停車格，時隔39小時再見發現明顯刮痕、玻璃全毀。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

圖中白色自小客車車主把愛車停在停車格，時隔39小時再見發現明顯刮痕、玻璃全毀。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

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