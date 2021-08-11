錯把修建當新建 祖墳成違建遭拆

新屋陳家祖墳、納骨塔遭認定違建被拆。（記者許倬勛攝）

2021/08/11 19:28

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市新屋區中興路旁一處合法獲准修建的祖墳，疑因公所、市府未做好橫向聯繫，加上民眾錯把新建當修建，被人檢舉後反成違章建築，日前遭建管處拆除，200多罐先祖骨灰罈只能暫放貨櫃屋內。

根據殯葬管理條例，只有公墓、納骨塔、火葬場及殯儀館屬於「殯葬設施」，依據當時的墳墓設置條例，只要向鄉鎮市公所報准即可設置，前提是申請修繕舊墓，不得申請新建。

陳家人祖墳存在逾40年，近來因漏水而獲修建，把祖墳內200多罐先祖骨灰（骸）罈請出，鄰近住戶誤以為要大興土木，便向新屋公所檢舉，竟被認定成「A0」違建，建管處於7月2日公告後，於8月9日動工拆除。

「祖墳無端遭毀，何其荒謬！」市議員陳睿生痛批公部門橫向聯繫不足，民政課先准陳家修繕，工務課後又認定違建，態度強硬拆除，讓民眾無所適從；陳情人陳先生低調表示愧對先祖，自己不諳法規，未於改善期間向市府說明，以致祖墳遭毀，不想追究誰是誰非，未來會配合市府規範，讓祖墳就地合法，盡早重新整建。

新屋區長姜義坤表示，陳家祖墳雖獲修繕，但部分地上物樓頂板、牆壁拆除整修，高度已與原來不同，因此被認定違建，但此事確有商討、改善空間。

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