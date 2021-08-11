為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    疫情衝擊更弱勢 3企業捐物資助八德低收戶

    八德區長邱瑞朝（左二）感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司提供愛心物資。（記者陳恩惠攝）

    八德區長邱瑞朝（左二）感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司提供愛心物資。（記者陳恩惠攝）

    2021/08/11 12:47

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕受到疫情影響，讓不少弱勢家庭民眾生活更加困難，為協助弱勢在疫情中渡過危機，走過漫漫長路，桃園市八德區的宗鼎金屬工程、桃園區龍霖開發、新北市佳展建設等3家企業，聯手準備柴米油鹽等民生物資，捐助給八德區的千餘家低收入戶，今天在瑞興市民活動中心舉辦「愛心物資捐贈」活動，由八德區長邱瑞朝代表接受並回贈感謝狀。

    區長邱瑞朝致詞時，區公所近年來不定期舉辦愛心捐贈活動，隨著人口成長、低收入者門檻放寬，區內弱勢戶數由800多戶成長至1100多戶，特別感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司提供白米、麵條、麥片、泡麵、醬油、沙拉油、糖、鹽、花生和玉米罐頭及蔬菜餅等大批愛心物資贈與八德區弱勢戶，這次總共有1162戶低收入戶能夠獲益。

    邱瑞朝說，今年民眾受疫情的衝擊更甚，許多人生計更是大受影響，以致弱勢者更弱勢；有鑑於此，公所特別結合里辦公處及民間愛心，共同辦理愛心捐贈活動，同時委請里長將所有愛心物資逐一送至各里低收入戶手中，值此疫情中更讓弱勢民眾感動，最後再次感謝捐贈單位拋磚引玉助弱勢，也懇請有意捐助者可與公所社會課聯絡，讓八德更溫暖。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    八德區公所感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司捐贈愛心物資，由48里的里長代表領回並發放給低收入家庭。（記者陳恩惠攝）

    八德區公所感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司捐贈愛心物資，由48里的里長代表領回並發放給低收入家庭。（記者陳恩惠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    淡水區關懷弱勢協會連14年發放慰問金與物資 800戶弱勢受惠
    2021/08/03 17:31

    淡水區關懷弱勢協會連14年發放慰問金與物資 800戶弱勢受惠
    公私協力助弱勢 黃偉哲幫忙打包慈濟安心生活箱
    2021/07/30 12:11

    公私協力助弱勢 黃偉哲幫忙打包慈濟安心生活箱

    百富x黃文章 文化傳承的一心一藝
    貧童手足輪流用母手機上課 中國附醫與企業送電腦與白米
    2021/07/28 18:37

    貧童手足輪流用母手機上課 中國附醫與企業送電腦與白米
    疫情波及弱勢生面臨「月經貧窮」 黃偉哲：擬由實物銀行配給
    2021/07/15 12:50

    疫情波及弱勢生面臨「月經貧窮」 黃偉哲：擬由實物銀行配給

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    桃園市今日熱門
    英國籍退休校長誆經濟出狀況 老婦險失財13萬
    2021/08/04 14:36

    英國籍退休校長誆經濟出狀況 老婦險失財13萬

    全台確診地圖》北北桃+20 新北連2天兩位數值得觀察
    2021/08/04 14:44

    全台確診地圖》北北桃+20 新北連2天兩位數值得觀察

    桃園市新增1例確診 回溯足跡有新竹、中壢客運
    2021/08/04 15:47

    桃園市新增1例確診 回溯足跡有新竹、中壢客運

    毒蟲被逮控警凌虐「發病危通知」 桃檢：自摔自砸頭
    2021/08/04 16:16

    毒蟲被逮控警凌虐「發病危通知」 桃檢：自摔自砸頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播