疫情衝擊更弱勢 3企業捐物資助八德低收戶

八德區長邱瑞朝（左二）感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司提供愛心物資。（記者陳恩惠攝）

2021/08/11 12:47

〔記者陳恩惠／桃園報導〕受到疫情影響，讓不少弱勢家庭民眾生活更加困難，為協助弱勢在疫情中渡過危機，走過漫漫長路，桃園市八德區的宗鼎金屬工程、桃園區龍霖開發、新北市佳展建設等3家企業，聯手準備柴米油鹽等民生物資，捐助給八德區的千餘家低收入戶，今天在瑞興市民活動中心舉辦「愛心物資捐贈」活動，由八德區長邱瑞朝代表接受並回贈感謝狀。

區長邱瑞朝致詞時，區公所近年來不定期舉辦愛心捐贈活動，隨著人口成長、低收入者門檻放寬，區內弱勢戶數由800多戶成長至1100多戶，特別感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司提供白米、麵條、麥片、泡麵、醬油、沙拉油、糖、鹽、花生和玉米罐頭及蔬菜餅等大批愛心物資贈與八德區弱勢戶，這次總共有1162戶低收入戶能夠獲益。

邱瑞朝說，今年民眾受疫情的衝擊更甚，許多人生計更是大受影響，以致弱勢者更弱勢；有鑑於此，公所特別結合里辦公處及民間愛心，共同辦理愛心捐贈活動，同時委請里長將所有愛心物資逐一送至各里低收入戶手中，值此疫情中更讓弱勢民眾感動，最後再次感謝捐贈單位拋磚引玉助弱勢，也懇請有意捐助者可與公所社會課聯絡，讓八德更溫暖。

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八德區公所感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程等3家公司捐贈愛心物資，由48里的里長代表領回並發放給低收入家庭。（記者陳恩惠攝）

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