中壢1號社宅假日施工好吵 居民掛布條抗議噪音擾人

中壢一號社會住宅（右）於假日施工，住在一路之隔的居民高掛白布條抗議施工發出的噪音擾人清夢。（記者李容萍攝）

2021/08/10 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢一號社會住宅工程於2019年6月開工，將興建6棟地下2層、地上21層樓高的大樓，預計明年6月完工，目前工程進度41%；承包商為求如期完工，連週日也施工，且一早就發出工程巨響，附近逾400戶居民今年3月連署陳情，好不容易承包商暫停5個月的週日施工，但8月1日起又開始週日施工，與工地僅一路之隔的居民首當其衝，這兩天在住家前高掛白布條抗議施工噪音擾人清夢。

對此，市府住宅發展處長莊敬權表示，已親向工地周圍龍昌里民溝通和表達歉意，希望居民能諒解，原本的工程契約包含假日施工，之前施工14樓以下樓層，考量低樓層工程發出的聲響會較大，與地方協調同意週日不施工，但是8月以後開始施工15、16層樓，考量高樓層的噪音問題影響較小，才開始在週日也施工，希望今年底前完成地下2層、地上21層的建物結構體，之後進行內部裝修等工程，對地方衝擊相對也會減少。

不過，懸掛抗議布條的龍昌里鄰長邱振泰認為，不同於一般工地使用木板模板，中壢一號社宅使用鋁製模板，工地鋁製模板敲打發出的噪音比傳統木板大聲，雖然高樓層聲響較小噪音卻傳更遠，工地周圍的住戶多數是週日休息，好不容易不用上班想要好好休息也不得安寧很痛苦，由於坊間工地均配合週日停工，居民只希望公家的建設也能從善如流。

中壢一號社宅基地位於中山東路、龍文街、龍東路445巷街廓內，共有6棟社宅提供957戶社宅，每戶預計提供冷氣、衣櫃、瓦斯爐（電陶爐）、排（抽）油煙機、衛浴設備等基本家具。此外，也有一棟獨棟分層使用且相當完整、多元的社福館，結合親子館、公托中心、日間照顧中心、社區關懷據點、幼兒園、青創、市民活動中心等七大公益設施，基地同時保留原有樹木，將整合規劃為千坪公園開放空間。

中壢一號社會住宅（右）於假日施工，住在一路之隔的居民高掛白布條抗議施工發出的噪音擾人清夢。（記者李容萍攝）

桃園市中壢一號社會住宅工程於2019年6月開工，將興建6棟地下2層、地上21層樓高的大樓，目前工程進度41%。（記者李容萍攝）

桃園市政府住宅處所規劃中壢一號社會住宅工程完工示意圖。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

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