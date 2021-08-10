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    首頁　>　桃園市

    母湯！大溪中正公園鳳凰木染褐根病 風管處婉拒索樹

    大溪中正公園鳳凰木確診褐根病，風管處拉起管制線，同時婉拒民眾索樹。（風管處提供）

    大溪中正公園鳳凰木確診褐根病，風管處拉起管制線，同時婉拒民眾索樹。（風管處提供）

    2021/08/10 23:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪老街旁的中正公園今年初有24棵樹被診斷出遭褐根病侵襲，經市府風景區管理處分區進行防治作業，針對公園內土壤進行燻蒸，遏止病菌傳播，目前大部分已處理完成。不過，7月23日因烟花颱風外圍環流帶來連日大雨，位處陀螺廣場旁的1棵鳳凰木因根系翻起而倒伏，由於倒伏的樹體造成公園路燈損毀及阻礙公園步道通行，風管處除派員清除部分樹體，採樣受害部位送農業委員會林業試驗所檢驗。

    風管處長廖育儀今日表示，風管處已收到檢驗報告，該倒伏的鳳凰木「確診」罹患有樹癌之稱的褐根病，因褐根病菌危害樹木的根部和莖基部輸導組織，受害樹木根基部脆化，無支撐力而倒伏，訂13日進行褐根病的燻蒸防治處理；因褐根病菌具有傳染性，為避免樹體移動造成褐根病擴散，風管處將以塑膠膜包覆樹木後運送至後慈湖的人工舖面上暫置，以防止樹體接觸土壤造成病菌散佈。

    廖育儀提到，風管處在處理鳳凰木樹體期間，曾有民眾前來索取鳳凰木樹體，風管處考量此棵樹木為感染褐根病，如民眾不當處理恐有造成汙染乾淨土壤並危害其他樹木疑慮，故予婉拒。依褐根病防治流程規定，感染褐根病部位應送焚化廠燒毀，以防止病原菌擴散。

    只是，褐根病防治作業過程中，工作團隊原預訂救治普濟路旁的1棵朴樹，經初步診治其根系創傷嚴重，且同時檢驗出感染靈芝根腐病，恐有無法救治的疑慮，且救治時的支撐架會佔用普濟路上的停車格位。

    風管處昨日也邀集市議員陳治文、李柏坊、興和里長邱財榮、交通局、農業局、大溪區公所、林業試驗所張東柱博士等，於現場辦理會勘，倘若同時感染靈芝根腐病及褐根病，救治存活的機率極低，將予以伐除、挖除殘根，進行土壤燻蒸作業。至於新發現5棵感染褐根病的樹木，為避免感染鄰近植株，將予以伐除、清除殘留根系、進行土壤燻蒸作業。

    大溪中正公園鳳凰木確診褐根病，風管處拉起管制線，同時婉拒民眾索樹。（風管處提供）

    大溪中正公園鳳凰木確診褐根病，風管處拉起管制線，同時婉拒民眾索樹。（風管處提供）

    大溪中正公園又有樹木染上褐根病，風管處架起管制區，邀相關單位會勘。（風管處提供）

    大溪中正公園又有樹木染上褐根病，風管處架起管制區，邀相關單位會勘。（風管處提供）

    大溪中正公園又有樹木染上褐根病，風管處架起管制區，邀相關單位會勘。（風管處提供）

    大溪中正公園又有樹木染上褐根病，風管處架起管制區，邀相關單位會勘。（風管處提供）

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