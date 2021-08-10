中壢六和商圈落實防疫規範 鄭文燦：盼找回消費者信心

鄭文燦（右1）前往中壢六和商圈視察餐飲內用情形。（記者李容萍攝）

2021/08/10 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今（10）日前往中壢六和商圈視察威尼斯影城及餐飲內用防疫規範執行情形，他肯定業者落實餐飲內用的防疫指引，期盼提升消費者的認同及安心，帶動消費人潮，提升商家營收。

鄭文燦表示，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，六和商圈人潮尚未全部回籠，但他肯定包含威尼斯影城及火鍋、韓式及日式料理等各類餐飲業者，均配合市府階梯式的解封措施，落實餐飲內用的防疫指引，包含餐桌設置透明隔板、桌距間隔、容留人數減半及從業人員「兩罩一套」等措施。

鄭文燦提到，威尼斯影城今年2月投資改裝影城地下1樓，打造「水影視界」全新影廳，獲得「2021年德國紅點品牌與傳達設計獎」，國內很少有影城獲得這項大獎的殊榮，十分難得。「水影視界」影廳甫開幕就受到年輕族群的喜愛，目前看電影仍禁止飲食且須採梅花座或間隔座，但期盼隨著疫情趨緩，民眾能走進電影院，體驗高水準的影視感官饗宴。

設計師湯士頡受訪表示，威尼斯影城因應疫情規劃，空間設計則體現海底世界絢麗的藝術表徵，入口以岩洞、水蝕、光波為主要意象轉化成天然曲面木紋天花、石皮牆、透光或反射的金屬板及湖水藍的色調光影，實現逼真的水瀑設計視覺效果，透過水瀑光影的呈現，巧妙地讓人逐步沉潛到水下空間，與現實環境斷離，進而領略奇幻的電影世界。

因應疫後經濟振興，市府已發放第一波2萬5000份「桃園好市券」，針對傳統市場及夜市加強行銷，8月13日起至9月12日，可憑兌換序號至全市15個早市及4大夜市消費。

鄭文燦（中）肯定威尼斯影城打造「水影視界」全新影廳，獲得「2021年德國紅點品牌與傳達設計獎」。（記者李容萍攝）

威尼斯影城打造「水影視界」全新影廳，實現逼真的水瀑設計視覺效果，吸引網帥自拍打卡。（記者李容萍攝）

鄭文燦（右2）前往中壢六和商圈視察餐飲店設攤賣外帶餐盒情形。（記者李容萍攝）

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