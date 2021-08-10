紀念原住民族日 桃園推「新故鄉･新桃原」影片

桃園市政府舉辦「新故鄉･新桃原」影片發表。（記者謝武雄攝）

2021/08/10 20:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕台灣原住民族權利促進會於1984年發起「原住民族正名運動」，「原住民」名稱終於1994年8月1日入憲，8月1日也成為「原住民族日」；市府原住民族行政局拍攝「新故鄉･新桃原」系列回顧影片，今舉行記者會，描述桃園升格後，原民在桃園打拼情形。

「新故鄉･新桃原」記者會是在綜合會議廳舉行，市長鄭文燦致詞時表示，截至7月底桃園市原住民人口達7萬8508人，成為原住民人口全國第二多的城市，足見升格後推動的原民政策，桃園成為族人移居首選、成為原住民第二故鄉。

鄭文燦說，原住民族日不僅是紀念原住民族正名歷程，也要回顧原住民族長期以來對台灣發展的貢獻，今年推出「新故鄉･新桃原」紀念影片，紀錄新政領航桃原飛翔，也要向離鄉背井來到桃園打拼的族人致敬。

原住民族行政局長林日龍表示，配合「原住民族日」，市府原民族局舉行系列活動，除於8月在市府6樓迴廊舉辦「新政領航．桃原飛翔」特展外，昨舉行「新故鄉･新桃原」系列回顧影片發表會， 19日晚間7點還會舉辦線上互動遊戲，民眾透過直播交流，進一步了解與認識原住民族正名的歷程。

林日龍說，桃園升格後做了很多原民新政，包含鼓勵原民族語認證；提供3000元至1萬5000元不等獎勵，去年有1263人通過認證測驗；自2016年起著手辦理復興區部落變更編定工作，讓原民取得土地所有權，桃園航空城徵收範圍內原住民族人，從寬從優補償及補助。

桃園市政府舉辦「新故鄉･新桃原」影片發表。（記者謝武雄攝）

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