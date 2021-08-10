桃市社區關懷據點等16日起開放 但須符合防疫規範

桃園市長鄭文燦主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

2021/08/10 11:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議時指，預計16日起開放社區關懷據點、巷弄照顧站、家庭照顧者的照顧據點，但須符合室內容留人數不得超過50人等防疫規範；樂齡學習中心、老人文康學院、社區大學等，或是學習型、或是聯誼型，有脫下口罩的風險，暫不開放。

鄭文燦強調，社區關懷據點、巷弄照顧站、家庭照顧者的照顧據點，須符合室內容留人數不得超過50人、2.25平方公尺容留一人、落實量測體溫與實聯制等健康管理政策、工作人員包括志工與講師須打過疫苗第一劑14天以上等防疫規範，加上人員與服務對象須造冊後，報社會局核備後，才能開放，以保護照顧者與被照顧者。其中社區關懷據點暫不開放飲食內用、僅可外帶，卡拉OK等非必要活動也暫不開放。

樂齡學習中心、老人文康學院、社區大學等，活動類型多，有脫下口罩的風險，鄭文燦說，負責的單位包括老人會、教育局、區公所、社會局等，一一檢討活動類型後，再審慎依照類別來分別提出開放原則，但目前暫不開放。另，學校與市民活動中心也暫不開放，市民活動中心僅有其中的社區關懷據點可開放使用。

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