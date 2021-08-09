人本示範道路掉漆？ 桃園大溪中華路鋪面剝落、淹水

大溪區中華路人行道鋪面破損，日前更因豪大雨造成路口淹水，市議員陳治文邀集市府團隊會勘改善。（記者李容萍攝）

2021/08/09 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府養護工程處運用前瞻經費於鄰近大溪老街的中華路分兩期施作「人本示範道路」，分中華路與信義路至天祥街、天祥街至康莊路間的道路，於今年6月全數竣工，其中前年底搶先完工的第一期工程，今年陸續出現人行道鋪面破損、止滑性差等問題，屢有小孩和婦女在此跌倒，前幾天更因強降雨造成路口淹水，造成居民怨聲載道，質疑第一期工程的鋪面、排水品質不佳，期盼趕緊改善。

民進黨桃園市議員陳治文今（9）日邀集養工處、環保局等單位現勘改善，她表示，相較於第二期工程的鋪面狀況維持不錯，地方也質疑是否因為第一期是最低標，第二期是限制性招標，以致於兩者的工程品質有落差。

養工處副處長呂紹霖表示，中華路人本示範道路底下是鋼筋混凝土，上面的鋪面噴有防滑漆，且做過止滑測試，為營造無障礙環境人行道與路面間設置斜坡，可能是因機、汽車重複輾壓造成造成鋪面破損、剝落，因工程還在保固期，會要求廠商改善；至於路口淹水都在1小時內消退，可能是瞬間雨量太大導致，近日會進行清淤和排水檢查改善。

中華路的人本示範道路特色，主要改善左右兩側人行道，每個路口皆有設置無障礙斜坡道，經由施工團隊依據桃園市人行道設計與施工原則手冊，保持縱向低於5％、橫向低於2％設置，使人行道走起來不再高高低低；人行道上的格柵排水，也改為與人行道一體的化妝蓋板，既整齊又美觀。

另外，道路瀝青混凝土重新刨鋪之後，經國立中央大學土木工程學系現場檢驗，道路平整度IRI平均僅有2.64m/km，平整度堪稱媲美高速公路；晚上經過的時候，因為標線添加了「玻璃珠」還會閃閃發光。

大溪區中華路人行道鋪面破損，日前更因豪大雨造成路口淹水，市議員陳治文邀集市府團隊會勘改善。（記者李容萍攝）

大溪區中華路第2期甫完工的人行道鋪面完整。（記者李容萍攝）

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