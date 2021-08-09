桃園防疫旅館今起加設採檢站 首日177解隔旅客二採

為減少解隔期滿旅客自行至醫院採檢的移動風險，市府與台北榮總桃園分院合作，在市境內6大防疫旅館設置採檢站，今天實施的首日，讓177名旅客順利完成二採。（記者陳恩惠攝）

2021/08/09 20:40

〔記者陳恩惠／桃園報導〕我國嚴防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，7月2日起採取嚴格的「入境普篩、期中再篩、期滿二採、隔離14天」等4大國境嚴管政策，桃園市長鄭文燦今天（9日）宣布，即日起於入住檢疫超過百人以上6家大型防疫旅館增設採檢站，安排醫護團隊到場採檢，減少解隔旅客前往醫院篩檢的移動風險，實施首日已有177名旅客順利完成二採，同時也將秉持「中央統籌、地方協助」原則，持續協助相關防疫工作，守護國境及社區兩道防線。

鄭文燦表示，市境有26家防疫旅館，除2家專供機組員檢疫外，其餘家總計有2670間房，至今住房率達71％，入住旅客中42％為市民、58％為外縣民眾或外籍人士，桃園均做好關懷服務；目前所有入境旅客均需完成3次採檢，下機後、入住檢疫旅館前由機場醫護人員執行第1次PCR核酸檢測，入住後第10至12天需自行以抗原快篩採檢1次，第3次則是檢疫期滿離開前需搭乘防疫計程車前往醫院二度進行PCR檢測。

鄭文燦指出，市府與台北榮總桃園分院團隊合作，每週一、三、五安排醫護人員以巡迴方式前往6家防疫旅館為居家檢疫對象服務，不僅減少解隔旅客移動造成感染風險，對於民眾、防疫旅館及醫護人力都是相當便利的安排，雖有醫護到場協助採檢，旅館業者仍須嚴格執行包括當日採檢工作結束後，場地比照確診者房間確實完成清消作業、居家檢疫者等待採檢時，務必維持社交距離、居家檢疫者避免共乘電梯，並加強個人防護措施等相關防疫措施。

他表示，桃園昨天無確診個案，目前居家隔離人數大幅降至112人，也無新增確診者其餘足跡，顯示疫情正在收斂，但市府會更謹慎處理每1例個案，希望持續保持「加零」的成果，也不會掉以輕心，因為任何確診者的足跡至少有14天風險，仍會繼續做好每個疫調、匡列、隔離，同時繼續提高疫苗接種率。

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市長鄭文燦（左）也與衛生局長王文彥等人前往防疫旅館視察採檢站首日運作的情況，同時慰問台北榮總桃園分院的醫護人員。（記者陳恩惠攝）

市府與台北榮總桃園分院合作，在市境內6大防疫旅館設置採檢站，避免解隔旅客移動時，可能造成的感染風險。（記者陳恩惠攝）

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