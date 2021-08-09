Let's Battle！街頭運動進軍巴黎奧運 網熱議：台灣很有機會奪牌

霹靂舞（Break Dance）成為2024年巴黎奧運自選項目。（法新社）

2021/08/09 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運8日正式畫下句點，本屆新增的滑板、競技攀岩以及衝浪將保留至2024巴黎奧運，另也新增霹靂舞（Break Dance），該項街頭運動也將首度進軍奧運，相關消息引發網友熱議，「我覺得女性觀眾會爆增」、「台灣比breaking滿有機會奪牌的耶」。

國際奧委會（IOC）去年底宣布，巴黎奧運主辦國自選4個項目，分別是霹靂舞（Break Dance）、滑板、競技攀岩以及衝浪，其中滑板、競技攀岩、衝浪皆為本屆東京奧運的競賽項目，只有霹靂舞是首度進入奧運；當時奧會副秘書長吳國譽表示，IOC希望能和年輕人接軌，因此就希望較讓年輕人喜愛的霹靂舞進軍奧運。

對此，今（9）日有網友在論壇《Dcard》上以「巴黎奧運項目 新增了breaking」為題發文表示，這次東京奧運新增了包括空手道、滑板、衝浪、運動攀登、棒球/壘球，其中衝浪、滑板、攀登在下一屆巴黎奧運還可見到，空手道、棒球/壘球都被排除在外，巴黎奧運另外新增了霹靂舞，「只有我覺得奧運比breaking很酷嗎！？」

文章一出引發網友熱烈討論，紛紛留言「我覺得台灣比breaking滿有機會奪牌的耶」、「新增breaking真的好酷 已經開始期待了」、「好期待 感覺是收穫一票迷妹的項目XDDDD」、「有夠炫砲的項目」、「我覺得女性觀眾會爆增 會跳舞的男生真的帥暈」，還有人提到「台灣我知道有一個團專跳breaking的叫Reformerz，他們也在很多比賽裡表現得很好，之前看過捷運盃現場真的超炸」。

身為台灣霹靂舞協會理事長的國民黨智庫副董事長連勝文今表示，台灣霹靂舞選手在各地參賽的成績都很不錯，上次青奧還差點進入4強，很有機會奪牌，但政府不太了解，還有政府單位主管要跳霹靂舞的青少年加入土風舞協會的笑話，希望政府單位能稍微重視這個很有可能奪牌的體育項目。

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