粉紅女騎士買水餃偷走愛心捐款箱 網轟：是有多缺錢

粉紅女騎士（中）買水餃偷走愛心捐款箱。（記者李容萍翻攝）

2021/08/09 20:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1頭戴粉紅色安全帽、身穿粉紅色外套和短褲的年輕女騎士，騎著白色機車前往中壢區中原商圈的一家水餃店外帶餐點，竟順手牽羊偷走擺在攤架上的愛心捐款箱；店家事後發現已向警方報案，轄區中壢警方今（9）日表示，已掌握女子身分，將依法查緝後送辦。

中壢警分局表示，這件竊案發生於8月6日下午3時38分許，這名女騎士騎著白色機車到中壢區新中北路這家水餃店買水餃時，竟趁店家忙著製作餐點未能注意時，前後不到5秒迅速將店家放在攤位上的愛心捐款箱後塞進掛在右肩的背包裏，最後取了餐點騎車離去。店家事後發現愛心捐款箱不翼而飛相當焦急，經調閱監視器發現是被女騎士摸走，隨即向警方報案。

案經店家友人把監視影片轉PO在「桃園人桃園事」、「內壢大小事」等地方臉書社團，指稱「偷零錢的小姐，店家已經報警了，好自為之吧！」網友紛紛留言大罵「真丟臉連愛心箱也偷」、「是有多缺錢」、「好手好腳有缺那一點錢嗎」、「這一定會抓到的，鏡頭都看到」。

轄區中壢分局普仁派出所所長郭懋樺今日受訪表示，此愛心捐款箱遭竊案，監視器全程拍下該機車牌照號碼，警方已掌握嫌犯身份，將積極查緝依法移送偵辦。警方呼籲，勿因一時貪念而觸法，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

粉紅女騎士（中）買水餃偷走愛心捐款箱，再塞入自己的包包。（記者李容萍翻攝）

粉紅女騎士（中）買水餃偷走愛心捐款箱，再若無其事地取餐。（記者李容萍翻攝）

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