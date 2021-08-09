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    首頁　>　桃園市

    勇！怕染疫騎機車400K奔喪 71歲阿公累壞跌入水溝

    玉里警分局富里分駐所警員劉一慶（左）自掏腰包1000元幫洪姓阿公買火車票，送到富里站搭車，上車前再度叮嚀阿公要小心，洪姓阿公頻頻道謝。（警方提供）

    玉里警分局富里分駐所警員劉一慶（左）自掏腰包1000元幫洪姓阿公買火車票，送到富里站搭車，上車前再度叮嚀阿公要小心，洪姓阿公頻頻道謝。（警方提供）

    2021/08/09 19:54

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕桃園市71歲洪姓阿公為了到台東縣替妹妹處理後事，擔心搭長途火車容易染疫，「還是騎機車安全」，竟獨自從桃園騎400公里「遠征」台東，不過距離台東市只剩約60公里，騎到台九線297公里花蓮縣富里鄉路段，疑因精神不濟跌進水溝，被路人發現報警、送醫，幸虧沒有大礙！

    意外墜落水溝的71歲洪姓阿公住桃園市龍潭區，玉里警分局富里分駐所長羅萬億、警員黃彥儒7月29日晚上9點半接獲報案，趕往事故地點台九線297公里處南下車道旁灌溉溝渠尋找，在昏暗環境中聽到阿公微弱的呼救聲，經手電筒探照發現阿公跌下水溝，至於阿公的摩托車倒車在下邊坡。

    經富里消防分隊及警方接力，將阿公安置在長背板上拉回路面，由救護車送往玉里慈濟醫院急救，幸運的是阿公身上僅受擦傷、挫傷，意識清醒，洪阿公在醫院休息一晚後，隔天早上出院。

    依手機導航，從桃園龍潭到台東市的路程約400公里，阿公摔入水溝的地點富里鄉石牌村距離台東市只剩約60公里，但騎機車至少還要1到2小時。

    富里分駐所所長羅萬億說，經了解，阿公住在台東的妹妹近日離世，親友都在台東協助處理，雖然最近疫情有趨緩，但是阿公擔心染疫，不願意選擇搭火車，認為「騎摩托車比較安全」，所以當天一早獨自騎車從龍潭出發，打算「一天從桃園衝到台東」。

    而洪姓阿公騎機車繞經北宜、蘇花公路到花蓮都傍晚了，仍持續南下朝台東前進，結果晚上9點多騎到富里鄉石牌村的台9線297公里處，因身體過度疲勞、精神不濟跌落水溝。

    阿公隔天早上出院後，考量身體狀況決定先返回桃園家中，但因沒有帶健保卡，身上的錢都拿去付醫藥費，已沒錢買火車票，富里分駐所警員劉一慶見狀，自掏腰包拿出1000元「我們僅能盡微薄之力，希望幫助到您」！並幫助阿公到富里車站買到回桃園的火車票，洪阿公上車前也頻頻道謝，感謝警方幫忙。

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