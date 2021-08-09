桃5高中推動「台美雙聯學制」 可望免試進哈佛、麻省理工

桃園市政府今與美國在台協會、美國緬因州中央中學以視訊連線方式，簽訂雙聯學制合作備忘錄。（桃園市政府新聞處提供）

2021/08/09 16:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府今與美國在台協會（AIT）、美國緬因州中央中學以視訊連線方式，簽訂雙聯學制合作備忘錄。桃園市長鄭文燦指出，武陵高中、桃園高中、內壢高中、陽明高中及大園國際高中參與此學制的學生，若完成相關修習條件並通過兩校考評，即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書，可更具競爭力。

鄭文燦介紹，緬因州的中央中學位於美國東岸一個治安非常好的小鎮，教師素質高，學生成績也很亮眼，目前桃園市的5所學校共有176位學生家長報名參加雙聯學制說明會。鄭文燦表示，未來參加雙聯學制的同學們，不僅可學習到美國課程，也可以學習獨立思考、探索解決問題的能力，同時外語能力也會提升，會有更好的學習表現。

桃園市政府教育局高中教育科長湯惠玲指出，參加雙聯學制的同學每年需修習1門美國課程，每週上約4至5小時的線上課程、與美國老師每週面談約1.5小時，且須赴美參加為期一個月的暑期課程，參與此學制的學生，除須繳交台灣的學費，另需繳交約1萬8000元美金（約新台幣50萬元）學費給美國。

湯惠玲說，緬因州中央中學有65％的師資為博士，若高中生有能力及時間，也可選擇修習AP課程（大學先修課程），待上大學後即可抵免，且取得該校畢業文憑後，若成績表現優異，可望透過學校推薦方式，免試申請哈佛大學、麻省理工學院等世界知名大學，該校大多數學生畢業後也都是進入世界前百大大學就讀。

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