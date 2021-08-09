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    疑內輪差奪命！ 恩愛老夫婦遭大貨車撞倒 夫死妻傷天人永隔

    桃園市呂姓老夫婦過馬路遭貨車撞上，興國分隊值班人員聽聞車禍聲響立即派員上前救護。（記者李容萍翻攝）

    桃園市呂姓老夫婦過馬路遭貨車撞上，興國分隊值班人員聽聞車禍聲響立即派員上前救護。（記者李容萍翻攝）

    2021/08/09 17:23

    首次上稿 14:15
    更新時間 17:23

    〔記者李容萍／桃園報導〕疑似內輪差奪命！桃園市83歲呂姓老翁與小1歲妻子呂巫老婦，今（9）日上午9點19分，從住家步行要到中壢區興國公有生鮮市場買菜，準備穿越馬路黃色網狀線至對面的市場時，遭37歲朱姓貨車司機綠燈起步時撞上雙雙倒地，老翁整個人卡在貨車底下，因為事故地點就在消防局第二大隊興國消防分隊和中壢警分局交通中隊廳舍前方，救護人員聽到聲響馬上衝出分隊查看協助搶救，但老翁傷勢過重在現場已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，老婦人則是右臂擦傷送醫救治，因為突來車禍飽受驚嚇、不發一語。

    據了解，這對呂姓老夫老妻見上午天氣晴朗，一同撐傘步行前往興國市場採購，2人一前一後過馬路時，朱姓大貨車司機沿中豐路往環北路方向行駛，綠燈起步時撞到穿越馬路撞上欲前往興國市場的這對老夫妻，而走在後方的呂姓老翁被撞後沒有呼吸心跳、胸骨凹陷，連衣服上面還有輪胎痕跡，救護人員看了不勝唏噓，仍施以CPR急救後把人送醫。

    當時路口監視器畫面拍下，大貨車正在網狀線後方停等紅燈，這時呂姓老夫妻倆從路旁走出，並繞過、緊貼著車頭一前一後穿越馬路，由於該處是視線死角，朱姓司機未察覺異狀，一見燈號轉成綠燈隨即起步前行，當場撞及這對過馬路的老夫妻。

    警方調查，朱姓司機稱當時是綠燈剛起步，疑似呂姓老夫妻走到貨車視線死角，當下車子震了一下，真的沒有看到人，而一旁車輛駕駛看到急按喇叭提醒但已經來不及阻止意外發生；朱男酒測值0，車禍發生原因由警方和鑑識人員進一步釐清，全案依過失致死罪嫌移送法。

    由於內輪差奪走性命已經不是第一次，警方提醒民眾穿越馬路務必行走行人穿越道並小心大型車保持距離，因為大車行車的視線死角包括，車子的前方、左右兩側、45度跟後方都是盲區，呼籲用路人避開內輪差死亡陷阱，這類的憾事才不會再次上演。

    桃園市呂姓老夫婦過馬路遭貨車撞上，興國分隊值班人員聽聞車禍聲響立即派員上前救護。（記者李容萍翻攝）

    桃園市呂姓老夫婦過馬路遭貨車撞上，興國分隊值班人員聽聞車禍聲響立即派員上前救護。（記者李容萍翻攝）

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