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    首頁　>　桃園市

    桃市土地無償撥用給國立大學 審計處要求設立回收機制

    海洋大學插旗桃園，已經進入開發階段。（市府提供）

    海洋大學插旗桃園，已經進入開發階段。（市府提供）

    2021/08/12 23:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後發展迅速，各國立大學也積極插旗桃園，市府至今也提供清華、陽明交通、海洋等國立大學共10餘公頃土地；對此審計處發出警告，對遲未開發者要建立回收機制，因為國立中央大學教訓殷鑑不遠，中央大學取得八德土地超過10年未開發，土地公告現值超過15億元，對市府權益損失甚鉅。

    地政局長蔡金鐘表示，目前無償撥用土地的學校包含中央、清華、陽明（陽明交通）、海洋等大學，市府也緊盯各校的進度，要求儘快按照當初承諾規定進行實質開發，並在多次會議中提到，必要時會將土地收回，此外，若學校有營利行為必須回饋市府；未來簽訂新的合作意向書（MOU），會納入回收條款。

    審計處2020（109）年度桃園市總決算報告指出，改制前縣府於2008 年間辦理八德擴大都市計畫區段徵收案，將徵收計畫範圍內2筆面積共2.55公頃之土地（文大用地）於2010年8月無償撥用給中央大學，截至去年底已超過10年，土地長期閒置未開發，影響區域土地整體開發利用，市府權益損失甚鉅。

    如今桃園航空城計畫已進入實質開發等因素，吸引多所大學校院前來插旗，市政府除積極協助外，還無償撥用土地，供國立大學設立附設醫院或分校，但經查曾有部分國立大專校院為符合升格資格，先行於其他市縣取得第二校區土地，但遲未開發，經監察院於2010年間糾正教育部在案。

    借鏡監察院糾正前例及中央大學八德校區開發經驗，市政府與大學校院合作案，宜就經費籌措與財務規劃可行性加強審核，如遲未能依預定期程進行開發或完成設校，宜建立土地收回等相關管理機制，才能保障市府權益。

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