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    首頁　>　桃園市

    「莊季燁」檢疫落跑被公布協尋很崩潰 防疫人員：行為惡劣、自作孽

    警方全副武裝，火速尋獲檢疫落跑的莊男。（記者李容萍翻攝）

    警方全副武裝，火速尋獲檢疫落跑的莊男。（記者李容萍翻攝）

    2021/06/09 23:58

    ［記者李容萍／桃園報導］桃園市長鄭文燦昨（8）日下午3點籲請全民協尋落跑的居家檢疫者，名字叫「莊季燁」，因不實登記住所地址、手機外，還大搞失聯，此訊息公布4小時，中壢警分局於昨晚7點火速逮人，市府衛生局認為莊男行為惡劣，今（9）日下午決定祭出最高100萬元的裁罰。防疫人員今晚透露，莊男於檢疫期間把防疫人員當猴耍，是自作孽，才會被重罰。

    防疫人員表示，莊男返台後即與女友一搭一唱，5月27日從阿拉伯返台後由女友接機，之後就把手機交給女友，因為手機一直放在所登記檢疫所地址，因此未驚動電子圍籬，期間防疫人員打電話，他都沒接，而是以電話對接方式回電佯稱睡翻了才沒接；一直到7日，剛好他的女友不在家，防疫人員也察覺事有蹊蹺，前往他登記的住所，結果被蒙在鼓裡的女友媽媽直率表示莊男沒一起住，才露出破綻，加上會同警方找了一天一夜都沒找到人，市府決議發布全民協尋專刊找人。

    防疫人員提到，去年也曾有居家檢疫者失聯跑去台北辦事，結果返家時被員警逮個正著，不過，自全國發布三級警戒、本土疫情嚴峻下，類似居家檢疫搞失聯．趴趴走的行為已經大幅減少。

    其實，莊男昨晚在另一租屋處被尋獲時相當錯愕，當從手機訊息中看到自己被桃園市長直接發布全民協尋，更是情緒激動，頻頻對著執勤員警大吼「為什麼要公布協尋？」待情緒穩定坦言因為有前科，加上之前與人有傷害糾紛，怕警察找上門，才會謊報居家檢疫的住址。

    過程中，員警也向莊男說明，莊男今年5月27日從阿拉伯入境後，應該居家檢疫到6月10日晚上12點，前天（7日）就失聯找不到人，警方協尋後發現，個案不實登記居家檢疫處所，手機也是向女友借的，警方比照重大刑案偵辦，利用科技方法，交叉比對分析，並過濾路口監視器、天羅地網，訪談附近居民，才在昨晚發現莊男真實落腳處所（中壢區華美一路附近），並順利於晚上7點前往該處尋獲莊男。

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    警方戒護莊男至集中檢疫所。（記者李容萍翻攝）

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