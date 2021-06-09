「3日雨量累積圖」曝光！鄭明典：還會有西南風增強

台灣近3日下起雷陣雨，氣象局長鄭明典預告「還會有西南風增強」。（資料照）

2021/06/09 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣連續3日午後對流旺盛，降下午後雷陣雨，氣象局長鄭明典今（9日）在臉書貼出3日雨量累積圖，直呼「不無小補！」他也透露，「還會有西南風增強」。

鄭明典臉書貼出3日雨量累積圖，桃園、苗栗、雲林、嘉義、南投、台南、高雄、屏東等地，山區累積雨量90毫米以上，在圖中顯示為紅色與紫色區塊；包含宜花東在內的各地近山區，累積雨量介90毫米至15毫米之間，在圖上為綠色、黃色區塊；各地沿海平地降雨量少於15毫米。在圖上為藍色、白色區塊。

氣象局統計的近3日雨量累積前10名資料分別為：新竹錦山派出所（191毫米）、高雄溝坪（189毫米）、桃園石門（185毫米）、新竹橫山（181.5毫米）、嘉義中埔（177毫米）、台南柳營（155毫米）、高雄新發（153毫米）、嘉義竹崎（147.5毫米）、新竹外坪（141.5毫米）、桃園龍潭（139.5毫米）。

鄭明典表示，「連三天午後雷陣雨！積少成多，累積3天也是不無小補！後面還會持續，然後還會有西南風增強。」氣象局指出，下週一至下週三（14日至16日）台灣附近轉為西南風影響，水氣增多，中南部地區天氣會變得比較不穩定，有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，19日以前都會受西南風影響。

鄭明典今（9日）在臉書貼出3日雨量累積圖，直呼「不無小補！」（圖取自鄭明典臉書）

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