獨家》中壢人的記憶「大時鐘」回來了！新穎時尚外觀超驚豔

中壢第一公有零售市場新建工程呼應中壢人記憶的「大時鐘」回來了，令人驚豔。（記者李容萍攝）

2021/06/09 21:44

［記者李容萍／桃園報導］桃園市中壢區的老地標「大時鐘」回來了！位於中壢區中正路、大同路口的中壢第一公有零售市場，由市府經濟發展局於2017年12月啟動拆除改建，總工程經費約6億3670萬元，工程進度逾81％，預計今年10月底完工，嶄新的建築外觀搶先亮相，以建物正門設計一超過兩層樓高的玻璃帷幕大時鐘最吸睛，令人驚豔改建後的大樓真的有「大時鐘」！

此新建工程設計為地上6層、地下4層的大樓，總樓地板面積1萬4936.5平方公尺，地下層為停車空間，可容納119輛汽車及100輛機車；1樓為美食街，2至3樓為市場，4樓後續社會局進駐，5至6樓後續由客家事務局等進駐，推廣客家文化，完工後將交由中壢區公所代管。

中壢區長鄭詩鈿表示，中壢第一公有零售市場是中壢歷史悠久的傳統市場之一，早年有舞廳、冰宮，是情侶約會的地標，更是老中壢三寶「酥糖、牛肉麵、鐮刀」的重要發展地，早期由獅子會捐贈一座高兩丈的「大時鐘」鐘塔，是當時情侶約會碰面的地標，堪稱老中壢人的共同回憶。

操刀設計的建築師盧俊廷表示，大時鐘前身換過多代，每一代的記憶不同，改建前幾年只剩鐘塔，不見時鐘，他構思創造一座重新點燃商機的建築，就是要讓外在民眾看到內在的各種商業活動，忍不住想走進去參與，在主外觀設置大片透明玻璃帷幕，搭配有趣且利於民眾上下的樓梯、電梯、手扶梯，直接呈現出建築物中人們內外的上上下下行為及活動而吸引人們進入，無論在哪裡穿梭，都會經過玻璃帷幕上的大時鐘，無論是知道典故的老中壢人，或什麼都不知道的小朋友，都會不自覺的稱呼這座建築為「大時鐘」，希望以新穎時尚手法重新詮釋共同記憶。

另外，在中平路側設計另一個屬於年輕人的街頭廣場，用豐富的色塊及戶外樓梯，吸引充滿活力的年輕人駐足於廣場，並走入大時鐘。

市府新建工程處科長趙士德也說，原市場大樓屬「老背少」建物，建物結構因年久不堪負荷，且漏水、龜裂嚴重，2到5樓荒廢多年，被公告為危樓，2017年7月攤商完成搬遷，同年底啟動拆除改建，初期開挖階段，因機場捷運地下工程經過大樓面前道路，不得採用高震動工法（打樁）及以連續壁方式執行，工期拉長。

中壢第一公有零售市場新建工程呼應中壢人記憶的「大時鐘」，在主外觀設置大片透明玻璃帷幕。（記者李容萍攝）

原中壢第一公有零售市場大樓全景，圖前中為「大時鐘」的鐘塔。（記者李容萍翻攝）

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