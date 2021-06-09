為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    前立委籲殯葬業者優先打疫苗 桃市府：第一線75人均施打

    前立委黃適卓，在臉書PO文建議將殯葬業者列為疫苗優先名單。（摘自黃適卓臉書）

    前立委黃適卓，在臉書PO文建議將殯葬業者列為疫苗優先名單。（摘自黃適卓臉書）

    2021/06/09 19:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗也成為第一線醫護人員最重要的護身符；就在疫苗陸續發放、施打之際，前立法委員黃適卓勤跑基層，發現殯葬業者彷彿是隱藏版的第一線，日夜接觸確診者卻被政府遺忘，呼籲將殯葬業者列為優先名單。

    市府發言人詹賀舜表示，按照傳染病防治法，武漢肺炎確診病故個案必須24小時火化，所以殯葬所、執行確診者後事的特約殯葬業者，針對有接觸遺體的人，市府已經完成調查共有75人，這些第一線工作人員都已經完成疫苗施打，此外，第一線人員執行業務時，還是要穿著防護衣、戴口罩、面罩才能執行任務。

    黃適卓表示，殯葬業者是隱藏版的第一線人員，肩負防疫最後一個環節，照顧許許多多生命的最後一程，大家都可以體諒政府一時之間難以拿出更多疫苗，但接下來 6、7 月的大規模施打計畫中，政府應該將殯葬從業者列入優先對象，不讓隱藏版第一線人員淪為防疫犧牲品。

    黃適卓也強調，面對疫情，政府能做的，除了全力強化醫護前線防疫能量，也不能忘記奔波勞碌的這些殯葬業者，請政府聆聽殯葬業者的心聲，並強化照顧他們的安全。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    姪子關宿舍3週只吃泡麵 她急call友人支援驚見「滿滿3大箱」食材
    2021/06/09 19:41

    姪子關宿舍3週只吃泡麵 她急call友人支援驚見「滿滿3大箱」食材
    新北疫情擴散 侯友宜怪罪通報系統塞車
    2021/06/09 19:32

    新北疫情擴散 侯友宜怪罪通報系統塞車
    湖口某檢疫所外來移工快篩陽性 警封鎖加強防疫
    2021/06/09 19:28

    湖口某檢疫所外來移工快篩陽性 警封鎖加強防疫
    桃園市今日熱門
    桃園市確診個案16例修正為14例 足跡有中壢客運1路
    2021/06/05 15:25

    桃園市確診個案16例修正為14例 足跡有中壢客運1路

    鋒面+午後雷雨助攻 石門水庫蓄水率衝到16.36％
    2021/06/02 22:03

    鋒面+午後雷雨助攻 石門水庫蓄水率衝到16.36％ 影片

    桃園大溪老街拚防疫宛如空城 修繕、拉皮正是時候
    2021/06/02 23:04

    桃園大溪老街拚防疫宛如空城 修繕、拉皮正是時候

    雙北確診接觸史、活動史 桃園擴大採檢
    2021/06/03 05:30

    雙北確診接觸史、活動史 桃園擴大採檢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播