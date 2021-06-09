前立委籲殯葬業者優先打疫苗 桃市府：第一線75人均施打

前立委黃適卓，在臉書PO文建議將殯葬業者列為疫苗優先名單。（摘自黃適卓臉書）

2021/06/09 19:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗也成為第一線醫護人員最重要的護身符；就在疫苗陸續發放、施打之際，前立法委員黃適卓勤跑基層，發現殯葬業者彷彿是隱藏版的第一線，日夜接觸確診者卻被政府遺忘，呼籲將殯葬業者列為優先名單。

市府發言人詹賀舜表示，按照傳染病防治法，武漢肺炎確診病故個案必須24小時火化，所以殯葬所、執行確診者後事的特約殯葬業者，針對有接觸遺體的人，市府已經完成調查共有75人，這些第一線工作人員都已經完成疫苗施打，此外，第一線人員執行業務時，還是要穿著防護衣、戴口罩、面罩才能執行任務。

黃適卓表示，殯葬業者是隱藏版的第一線人員，肩負防疫最後一個環節，照顧許許多多生命的最後一程，大家都可以體諒政府一時之間難以拿出更多疫苗，但接下來 6、7 月的大規模施打計畫中，政府應該將殯葬從業者列入優先對象，不讓隱藏版第一線人員淪為防疫犧牲品。

黃適卓也強調，面對疫情，政府能做的，除了全力強化醫護前線防疫能量，也不能忘記奔波勞碌的這些殯葬業者，請政府聆聽殯葬業者的心聲，並強化照顧他們的安全。

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