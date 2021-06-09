為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園居家檢疫者落跑被抓到 鄭文燦：確定開罰100萬！

    鄭文燦直言，「不實疫調除了對社區防線造成威脅，也浪費前線防疫人力」。（本報合成）

    鄭文燦直言，「不實疫調除了對社區防線造成威脅，也浪費前線防疫人力」。（本報合成）

    2021/06/09 18:10

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園日前一名從阿拉伯入境的莊姓居家檢疫者落跑，留下假地址後就下落不明，警政署7日通報失聯協尋，桃園市長鄭文燦也在昨天（8日）下午發布協尋消息，8日晚間7點30分終於找到人。鄭文燦今天（9日）下午表示，已確定對莊男重罰100萬元。

    隸屬中壢區居家檢疫的24歲莊姓男子，上月27日自阿拉伯入境，本應在中壢區後興路一段實施居家檢疫至本月10日晚上12點，但莊男7日開始失聯，警方介入協尋時，還發現個案不實登記居家檢疫處所，手機也是女友的，行蹤不明。鄭文燦昨天透過臉書拜託民眾協尋莊男，終於在昨天晚間7點半成功找到莊男。

    鄭文燦今天再透過臉書公布桃園本土病例及足跡時，直言「不實疫調除了對社區防線造成威脅，也浪費前線防疫人力」，針對7日落跑的莊男，市府及相關單位決定對其開罰100萬元，莊男目前也被強制安置再檢疫處所，籲請市民安心。

    另外，鄭文燦也強調，「跨縣市家族傳染鏈已經形成，為確保家戶安全，我們必須要將端午節人流高峰期降到最低。疫情確實還沒有結束，仍要進行高強度的管制，讓確診個案慢慢降下來，是我們的期盼。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不配合居家檢疫落跑、留下不實疫調的莊姓男子，8日晚間7點30分終於被找到。（記者李容萍翻攝）

    不配合居家檢疫落跑、留下不實疫調的莊姓男子，8日晚間7點30分終於被找到。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》力挺受辱清潔隊員！ 鄭文燦：不允許暴力發生
    2021/06/08 21:31

    武漢肺炎》力挺受辱清潔隊員！ 鄭文燦：不允許暴力發生
    抓到了！全民協尋「莊季燁」檢疫落跑 中壢警4小時火速逮人
    2021/06/08 21:24

    抓到了！全民協尋「莊季燁」檢疫落跑 中壢警4小時火速逮人
    疫苗擴大施打 桃園將增69處中大型、社區及工業區外展接種站
    2021/06/07 21:25

    疫苗擴大施打 桃園將增69處中大型、社區及工業區外展接種站
    三灣鄉染疫男子隱匿外出泡茶足跡 疫調不實遭罰30萬
    2021/06/07 17:04

    三灣鄉染疫男子隱匿外出泡茶足跡 疫調不實遭罰30萬
    桃園市今日熱門
    桃園市確診個案16例修正為14例 足跡有中壢客運1路
    2021/06/05 15:25

    桃園市確診個案16例修正為14例 足跡有中壢客運1路

    鋒面+午後雷雨助攻 石門水庫蓄水率衝到16.36％
    2021/06/02 22:03

    鋒面+午後雷雨助攻 石門水庫蓄水率衝到16.36％ 影片

    桃園大溪老街拚防疫宛如空城 修繕、拉皮正是時候
    2021/06/02 23:04

    桃園大溪老街拚防疫宛如空城 修繕、拉皮正是時候

    雙北確診接觸史、活動史 桃園擴大採檢
    2021/06/03 05:30

    雙北確診接觸史、活動史 桃園擴大採檢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播