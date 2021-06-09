桃園居家檢疫者落跑被抓到 鄭文燦：確定開罰100萬！

鄭文燦直言，「不實疫調除了對社區防線造成威脅，也浪費前線防疫人力」。（本報合成）

2021/06/09 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕桃園日前一名從阿拉伯入境的莊姓居家檢疫者落跑，留下假地址後就下落不明，警政署7日通報失聯協尋，桃園市長鄭文燦也在昨天（8日）下午發布協尋消息，8日晚間7點30分終於找到人。鄭文燦今天（9日）下午表示，已確定對莊男重罰100萬元。

隸屬中壢區居家檢疫的24歲莊姓男子，上月27日自阿拉伯入境，本應在中壢區後興路一段實施居家檢疫至本月10日晚上12點，但莊男7日開始失聯，警方介入協尋時，還發現個案不實登記居家檢疫處所，手機也是女友的，行蹤不明。鄭文燦昨天透過臉書拜託民眾協尋莊男，終於在昨天晚間7點半成功找到莊男。

鄭文燦今天再透過臉書公布桃園本土病例及足跡時，直言「不實疫調除了對社區防線造成威脅，也浪費前線防疫人力」，針對7日落跑的莊男，市府及相關單位決定對其開罰100萬元，莊男目前也被強制安置再檢疫處所，籲請市民安心。

另外，鄭文燦也強調，「跨縣市家族傳染鏈已經形成，為確保家戶安全，我們必須要將端午節人流高峰期降到最低。疫情確實還沒有結束，仍要進行高強度的管制，讓確診個案慢慢降下來，是我們的期盼。」

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不配合居家檢疫落跑、留下不實疫調的莊姓男子，8日晚間7點30分終於被找到。（記者李容萍翻攝）

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