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    桃園議長籲普篩揪出感染源清零 市府︰尚無熱區未達普篩必要

    桃園市議會議長邱奕勝呼籲普篩，揪出感染源。（桃園市議會提供）

    桃園市議會議長邱奕勝呼籲普篩，揪出感染源。（桃園市議會提供）

    2021/06/09 14:11

    〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，桃園市議會議長邱奕勝在臉書以「要求全面普篩、揪出感染源、我們要活下去」PO文，呼籲盡速克服萬難全面普篩，揪出感染源，達成社區清零目標；該提案也獲得國民黨團、無盟等多位議員支持。

    市府發言人詹賀舜表示，目前指揮中心尚未決議普篩，雙北市有群聚傳播熱區，因此開放快篩，但是桃園尚無熱區，還未到達普篩的必要性。

    詹賀舜也提到，桃竹苗科技帶必須聯防，竹苗移工產生群聚感染，桃園市產業移工人數高達9萬6千人，因此市政府啟動了移工預防性篩檢，也針對工廠與宿舍進行分流檢查，這次的移工固安計畫，雖然還不到全面普篩，但可以確保外籍移工的防疫安全。

    邱奕勝表示，至今疫情仍未緩和，昨天仍有219例本土確診，22人染疫死亡，累計已有本土確診10493例、死亡共308人，這些數字讓人怵目驚心，心中非常沈痛，才呼籲政府不能坐以待斃，要主動出擊，啟動全面普篩，消滅病毒源頭，徹底斷根。

    邱奕勝的呼籲，也獲得副議長李曉鐘、國民黨團總召蘇家明、執行長徐玉樹及無黨團結聯盟總召李家興及兩黨黨團幹部、議員肯定及支持，期盼中央各項防疫作為能以民為本，設身處地站在民意的立場，排除技術上的問題，盡快啟動全面社區普篩，找出隱藏在角落的病毒，達到社區清零的目標。

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