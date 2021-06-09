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    首頁　>　桃園市

    桃園市父親節表揚活動一律取消 獎狀禮品照發

    桃園市長鄭文燦（左2）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

    桃園市長鄭文燦（左2）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

    2021/06/09 11:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，桃園市長鄭文燦上午宣布，社會局規劃的父親節表揚活動一律取消，但獎牌、獎狀與禮品，仍將一一送到受獎者手中。

    市府推動固安計畫，今起針對大量雇用外籍移工的企業進行快篩，市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議時強調，目前規劃以外籍移工為優先採檢的對象，部分企業有本國籍勞工、外籍移工混合生產線等狀況，就會讓本國籍員工也一併採檢。至於企業鄰近的社區，若因移工而出現大規模群聚事件，成為熱區，也會在第一時間進行採檢。

    全國三級管制延長到28日，大學指考也延後到7月28日到30日登場，鄭文燦提醒，因指考延後，學校應針對考生的心理調適加強輔導；學生們的畢業證書、個人物品等，因這段期間無須到校，都能等到7月28日後再返校拿取。

    擴大急難紓困方案等申請作業，多以線上為主，有民眾抱怨不便，想臨櫃申請，鄭文燦說，線上申請或因短時間的申請量大，才有塞車等不便狀況。未來是否開放臨櫃申請，市府將與中央協調，再行決定；中央配賦給桃園市的莫德納疫苗共8500劑，將提供給第一類尚未施打疫苗的第一線醫師人員接種。

    一名車禍患者2日發生車禍，先後前往林口長庚紀念醫院等2醫院、1診所就醫，市府衛生局長王文彥說，患者曾發燒但自認是傷口發炎，檢查後發現患者的胸部有浸潤狀況，2醫院、1診所與患者接觸的醫護人員，以及患者家人，都已匡列採檢隔離。另，年約80歲老婦往生，她的兒子是確診個案，雖2人分層樓同住家中，但她兒子自述症狀發生前3天至確診，2人未曾接觸，老婦未被匡列；老婦死因未確定，但她的接觸對象，都已匡列採檢隔離。

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