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    首頁　>　桃園市

    抓到了！全民協尋「莊季燁」檢疫落跑 中壢警4小時火速逮人

    居檢男「莊季燁」（中）自阿拉伯返台失聯，中壢警方全副武裝穿著防護衣晚間鷹眼尋獲。（記者李容萍翻攝）

    居檢男「莊季燁」（中）自阿拉伯返台失聯，中壢警方全副武裝穿著防護衣晚間鷹眼尋獲。（記者李容萍翻攝）

    2021/06/08 21:24

    首次上稿 21:15
    更新時間 21:24

    〔記者李容萍／桃園報導］桃園市一名居家檢疫者落跑，名字叫「莊季燁」，從阿拉伯入境，留下假地址後，下落不明，經警政署於昨（7）日通報失聯協尋，桃園市長鄭文燦今（8）下午3點也發布協尋消息，結果中壢警分局於晚上7點30分，火速在4小時內，抓到這名男子，已聯絡桃園市政府衛生局後送往檢疫所。

    桃園市長鄭文燦稍早在臉書粉專更新拜託大家協尋「莊季燁」這件事的PO文指出，中壢警方在晚間7點30分已找到莊男，感謝各位市民朋友的幫忙，並強調莊男違反防疫相關措施，將依傳染病防治法，處以最重的處分。

    警方指出，隸屬中壢區居家檢疫的莊男（24歲），今年5月27日從阿拉伯入境後，應該於中壢區後興路一段實施居家檢疫到6月10日晚上12點，但昨天就找不到人，警方協尋後發現，個案不實登記居家檢疫處所，手機也是向女友借的，行蹤不明，女友也找不到人。

    中壢警分局獲報後立即成立專案小組（分局行政組、偵查隊、普仁所、龍興所），不眠不休連續20餘小時，期間利用科技方法，交叉比對分析，並過濾路口監視器、天羅地網，訪談附近居民，終於在今晚發現莊男真實落腳處所（中壢區華美一路附近），並順利於晚上7點前往該處尋獲莊男。

    有關莊男於居家檢疫期間擅離居家檢疫處所部分，警方依「傳染病防治法」第58條及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條規定通報桃園市政府衛生局裁罰，除最重罰100萬元罰鍰，並將莊男併同執行強制安置檢疫處所，以維護國人健康。

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    居檢男「莊季燁」（右）自阿拉伯返台失聯，中壢警方晚間鷹眼尋獲。（記者李容萍翻攝）

    居檢男「莊季燁」（右）自阿拉伯返台失聯，中壢警方晚間鷹眼尋獲。（記者李容萍翻攝）

    居檢男「莊季燁」（中）自阿拉伯返台失聯，中壢警方全副武裝穿著防護衣晚間鷹眼尋獲。（記者李容萍翻攝）

    居檢男「莊季燁」（中）自阿拉伯返台失聯，中壢警方全副武裝穿著防護衣晚間鷹眼尋獲。（記者李容萍翻攝）

    桃園市政府呼籲全民協尋的「莊季燁」專刊。（桃園市政府提供）

    桃園市政府呼籲全民協尋的「莊季燁」專刊。（桃園市政府提供）

    桃園市長鄭文燦更新臉書粉專的協尋專刊。（擷自鄭文燦臉書）

    桃園市長鄭文燦更新臉書粉專的協尋專刊。（擷自鄭文燦臉書）

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