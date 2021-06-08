車禍急診男竟是無症狀感染者？ 桃市衛局：在新北工作且發燒

桃市衛生局長王文彥說明，這名車禍患者在新北市工作，有雙北接觸史，且發燒就醫，並非無症狀感染者。（記者陳恩惠翻攝）

2021/06/08 22:46

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他車禍鈍傷求診卻快篩陽性 急診醫籲端午節勿返鄉 共同抗疫

〔記者陳恩惠／桃園報導〕林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰今天在臉書po文說，收治1名車禍鈍傷患者，詢問TOCC發現有雙北接觸史，機警的急診醫師做快篩、核酸檢測發現他是「無症狀感染者」，提醒大家「要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒。」桃園市衛生局長王文彥說明，這名在新北市工作的男子並非無症狀感染者，可能遭誤認傷口發炎引致發燒，造成他連跑2醫院1診所，目前已匡列同住3家人、2候診者，其餘仍在疫調中。

吳昌騰在「來講兒科急診543-吳昌騰醫師」臉書粉絲專頁分享無症狀感染者實例，1年輕無任何呼吸道、腸胃道症狀的無症狀感染者，因車禍後鈍傷至林口長庚掛急診，護理師詢問TOCC發現他在新北工作，醫師進行快篩和核酸檢測竟然都陽性確診，Ct值18.77病毒量高且胸部X光左邊浸潤，急忙示警，「Alpha變種病毒傳播速度快、傳播力強，要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒，並拜託大家端午節待在家，不要返鄉過節。」

王文彥說明，這名年輕人並非無症狀感染者，根據疫調顯示，車禍發生在本月2日，由於他在6日發燒不退，先到某醫院又到某診所分別求診，最後到林口長庚醫院掛急診時採檢確診，整體看來並不是無症狀感染而是有發燒症狀，可能他發燒的狀況遭醫師誤認是車禍傷口感染所至，目前先行匡列同住3家人、某醫院候診間2人，另家醫院和診所，仍在疫調匡列中。

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