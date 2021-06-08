武漢肺炎》力挺受辱清潔隊員！ 鄭文燦：不允許暴力發生

桃園市長鄭文燦（圖左）在臉書發文，桃園龍潭民眾不戴口罩還和清潔隊員起衝突，他前往慰問，表示不容許這種事件再發生。（圖擷取自鄭文燦臉書）

2021/06/08 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕正值國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫關頭，桃園市長鄭文燦今天（8日）發文，體諒清潔隊員花了許多心力防堵疫情，而上週龍潭發生發生民眾不戴口罩，還和清潔隊員衝突事件，鄭文燦表示，絕不容許有暴力事件或任何對清潔隊員不敬的事件。

鄭文燦在臉書貼文，上週桃園市龍潭區發生令人痛心的事，清潔隊員在執行垃圾清運時，有位男子倒垃圾未戴口罩，清潔隊員好意提醒，這名男子不但不聽勸導，反而惱羞成怒，辱罵三字經並出手拉扯隊員，後續還請到警察前來處理，最後警方依公然侮辱、妨害公務將他移送法辦。鄭文燦指出，防疫期間外出不戴口罩，罰責當然跑不掉，最重可遭罰1萬5000元的罰鍰。

鄭文燦表示，他特別找時間慰問這位受委屈的清潔隊員，他認為現值防疫的重要時刻，在外面應戴好口罩，保護自己也保護別人，此時不遵守防疫規定，政府都要予以最嚴厲的譴責。若民眾倒垃圾時不戴口罩，清潔隊員除可拒收垃圾外，還可舉發，將該民眾開罰最高1萬5000元罰鍰，請各位市民朋友保護自己也保護辛勤的清潔隊員，一起戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，一起團結抗疫！

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