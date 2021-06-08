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    首頁　>　桃園市

    桃園祖孫3代參加告別式確診 台北已5親友先染疫

    桃園市衛生局長王文彥表示，祖孫三代3人北上參加告別式竟染疫，是相當特殊案例，市府將明訂喪禮、家祭相關防疫規範的指引。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市衛生局長王文彥表示，祖孫三代3人北上參加告別式竟染疫，是相當特殊案例，市府將明訂喪禮、家祭相關防疫規範的指引。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/08 18:49

    ［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市今新增13例本土確診個案，衛生局長王文彥說明確診者個案情形時表示，7例與確診者接觸者個案中，較特殊的是同個家族祖孫3人北上參加家祭，近日得知5親友已確診，趕緊前往採檢果然確診；衛生局長王文彥認為，喪禮過程雖然全程配戴口罩，但可能傷心流淚沾濕易造成破口，市府將針對喪禮防疫指引明訂相關規範。

    王文彥說，這個因參加家祭而感染的特殊案例，分別是案11604、11605、11606，年齡介於10歲以下至60歲左右，是名阿公帶著兒子及外孫，上個月20日到台北參加親人的家祭告別式，喪禮過後仍留在台北直到24日才返回桃園，2天後出現些許輕微症狀，不過因症狀不明顯而忽略。

    他表示，這位阿公本月6日得知當天在台北一起參與家祭親友中，有5人確診，祖孫3人趕緊到篩檢站進行PCR核酸檢測，由於他們有雙北旅遊史又有些許症狀，還有親友已確診，協助採檢後確診；目前已匡列4同住家人。

    王文彥表示，根據疫調發現這個家族只有北上參加喪禮與雙北有接觸史，雖然有配帶口罩，可能因為傷心流淚，導致口罩沾濕而失去保護力，將與民政局相關單位再針對喪禮或家祭過程明定相關防疫規範。

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    市府也公布因北上參加家祭而染疫的祖孫三代其中1人的足跡。（桃園市政府提供）

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