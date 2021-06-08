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    首頁　>　桃園市

    茶藝館小姐店外遭刺死 行兇熟客躲土地公廟投案判刑15年

    劉女與周男一同走到店外，突遭周男持水果刀刺死。（資料照）

    劉女與周男一同走到店外，突遭周男持水果刀刺死。（資料照）

    2021/06/08 16:28

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］從事保全工作的64歲周姓男子，與在茶藝館工作的劉姓女子有感情及金錢糾紛，去年11月間約劉女喝完酒後，在茶藝館門口持預藏水果刀2刀刺死劉女，劉女家人痛失至親，請求法官從重量刑，桃園地院今天宣判，認為周男殺人非臨時起意，且不符自首要件，依殺人罪判處15年徒刑。

    周男是桃園市桃園區某茶藝館熟客，與劉女交情匪淺，雙方有感情及金錢糾紛，去年11月18日上午10點半，周男約劉女在茶藝館喝酒，下午2點35分結束，2人牽手走到店外騎樓，周男突然掏出預藏在腰際、刀刃長21公分的水果刀，朝劉女胸部狂刺2刀，其中1刀穿透左心室。

    周男見劉女倒臥血泊，將兇刀棄置現場，騎機車一路逃到新北市鶯歌區一間土地公廟並請人報案，向趕抵的警方坦承：「我在桃園用刀子殺了人。」劉女則因失血過多送醫不治，在場者訝異說，2人在酒桌上還有說有笑，怎麼一出門就發生命案；也有證人指稱，雙方有金錢糾紛，席間周男去上廁所，劉女有跟著去，應該是講錢的事。

    周男目前羈押在桃園看守所，他坦承與劉女有感情及金錢糾紛，但否認預謀殺人，辯稱水果刀是臨時起意從茶藝館廚房拿的，但說詞被茶藝館員工打臉，兇刀根本不是店裡的。

    合議庭認為周男應非臨時起意，此外，警方趕抵茶藝館時，員工即指認兇嫌是誰，後續周男請人報案，並不符合自首要件，審酌周男行兇動機、手段兇殘、至今未獲被害人家屬原諒及和解等理由，依殺人罪判處15年徒刑。

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