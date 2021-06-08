兌幣機大盜車牌黏黑膠被識破 月內兩度栽在同一派出所

車牌被鄒姓男子黑色膠帶黏貼，將「F」變「E」。（記者魏瑾筠翻攝）

2021/06/08 10:48

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕無業的46歲鄒姓兌幣機慣竊，雖數度被逮，但仍不知悔改，犯案足跡橫行各地，讓警方相當頭痛。昨天凌晨4點多，鄒男開車在路上，因車牌與車籍不符，被員警識破其將車牌黏上黑色膠帶，還被員警在車上搜出安非他命吸食器，當場將他逮捕到案，警方追查發現，他另涉有7件竊盜案。巧合的是，這是他短短一個月內，二度栽在同一個派出所手上。

桃園市蘆竹警分局表示，大竹派出所員警洪國清、戴翊丞昨天凌晨4點多，巡邏行經大竹路，發現有輛車齡近20年的凌志IS250轎車車牌，與車籍登記的車身資料不符，便攔下車輛盤查。

員警下車後發覺，車號前3個英文字母中的第2個「E」字型詭異，用手觸摸後發現，原來是車牌被用黑色膠帶黏貼將「F」變「E」，員警隨後還在車上查獲安非他命毒品吸食器。鄒男供稱，車牌黏黑色膠帶，是為了規避交通稽查。

由於鄒男上月才因偷兌幣機零錢被大竹派出所逮到，加上他行蹤不定，為躲避警方追緝還經常變更落腳處，這次二度落網，經警方深入追查發現，他另涉嫌犯下7件洗衣機店及娃娃機店兌幣機竊盜案，犯案地點遍及新北市林口區及桃園市大園區、蘆竹區及龜山區等區域，得手金額逾15萬元。

警方調查，鄒男犯罪手法俐落，只需要一根撬棍，沒兩三下就能撬開被他鎖定的兌幣機，再用他事前準備好的水桶，承裝兌幣機內的零錢，不用3分鐘就能滿載而歸。

大竹派出所長郭堂榮表示，目前除依涉犯竊盜、毒品及偽造特種文書等罪嫌，將鄒男移送桃園地檢署偵辦，並持續追查鄒男有無另涉刑案，呼籲若有遭到相同犯案手法損失財物的被害人，儘速聯繫警方。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

車牌被鄒姓男子黑色膠帶黏貼，將「F」變「E」。（記者魏瑾筠翻攝）

車牌被鄒姓男子黑色膠帶黏貼，將「F」變「E」。（記者魏瑾筠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法