疫苗擴大施打 桃園將增69處中大型、社區及工業區外展接種站

桃園市長鄭文燦表示，下階段疫苗接種計畫，桃園市已準備好了！將增設中大型、學校社區型及工業區外展站等類型至少69處接種站。（記者陳恩惠翻攝）

2021/06/07 21:25

［記者陳恩惠／桃園報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心推動「疫苗擴大接種計畫」，市長鄭文燦今天在市府防疫專案會議表示，因應下階段即將展開的疫苗接種計畫，除原先使用的流感疫苗接種系統外，將新增可容納千人的大型接種站、規劃中型接種站、在學校及社區分別設置的社區接種站，以及針對工業區設置的外展接種站，全市至少69處，粗估1週能服務4萬人，加上原有的流感系統，預計桃園接種能量1週可達10萬人。

鄭文燦說，過去流感疫苗接種系統中的市境34家醫院、250家診所及13區衛生所全部上線，每週接種能量可達6萬人，另在桃園體育館增設1處每天可服務6000人的大型接種站、60處每週服務2次每次400人次在學校和社區的接種站，以及工業區等場所設置每站每天可服務800人以上的8處外展接種站，針對中央大規模接種計畫，桃園市已做好準備。

他指出，桃園首階段的疫苗接種即將結束，剩下1萬劑由第一類非醫事人員、第二、三類警消衛環等一線防疫人員，與長照機構工作人員將於近日完成接種，至於全國下個階段近200萬劑施打對象將包括第一到六類，和中央宣布的75歲以上、長照機構住民與洗腎患者，目前統計桃園約有12萬人；衛生局長王文彥則說，正確的接種疫苗觀念並非分對象而是全體國民，目前是在疫苗有限的情況下，不得不依優先順序接種，他對國內不久後，可能在8月份或更早便能獲得充足疫苗並進行全民接種抱持樂觀態度。

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