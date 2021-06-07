午後大雷雨狂炸！石門水庫大補水 登全台雨量測站第1名

石門水庫集水區石門站午後下起滂沱大雨，時雨量「站」上氣象局全台前100名雨量站第1名。（記者李容萍攝）

2021/06/07 18:06

［記者李容萍／桃園報導］真的是「雨勢洶洶」！因午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（7）日針對「桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，桃園地區從下午3點半左右陸續下起大雷雨，尤其石門水庫集水區下起傾盆大雨，更像是老天爺趕工似的、用倒的，截至下午4點20分，石門水庫所在石門站的時雨量飆出124毫米，「站」上氣象局全台前100名雨量站第1名，市境的復興站、大溪永福站和石門後池站時雨量分為82及69毫米，分別排在第3名和同為第5名。

截至今日下午4點，石門水庫大壩水位219.95公尺（滿水位245公尺）、蓄水量5335萬噸、蓄水率26.3％，這是石門水庫近一個半月來的最佳水情。

而截至今日下午4點40分，水利署北區水資源局統計，石門水庫集水區平均雨量49.3毫米，各雨量測站中，石門站126.5毫米、霞雲站55.5毫米、高義站24毫米、巴陵站51毫米、嘎拉賀站59毫米、玉峰站37毫米、白石站45毫米、鎮西堡站30.5毫米、西丘斯山站35.5毫米、池端站28.5毫米。

石門水庫因久旱少雨，蓄水量持續探底，5月30日下午2點的水位跌至202.89公尺（今年最低水位），5月下旬以來受惠梅雨鋒面，水位一舉拉高逾17公尺，不過，相較歷年水情依然嚴峻，今日午後來 洶洶的大雷雨狂轟石門水庫集水區，讓水庫管理人員無不感動和感謝「天降甘霖」；而網友也紛紛在桃園市政府觀光旅遊局建置的石門水庫即時影像祈雨，希望這場及時雨能「大雨下不停」，最好「下好下滿」！

氣象局全台前100名雨量站排行榜。（取材氣象局官網）

石門水庫集水區石門站午後下起滂沱大雨，時雨量「站」上氣象局全台前100名雨量站第1名。（記者李容萍攝）

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